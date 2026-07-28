https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/luks-otomobil-markasindan-9-bin-kisiyi-isten-cikarma-karari-1107597460.html

Lüks otomobil markasından 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı

Lüks otomobil markasından 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı

Sputnik Türkiye

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, Çin pazarındaki sert daralma ve elektrikli araç (EV) dönüşümünde yaşadığı zorluklar nedeniyle 2035 yılına kadar yaklaşık 9 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

2026-07-28T12:47+0300

2026-07-28T12:47+0300

2026-07-28T12:47+0300

ekonomi̇

porsche

stuttgart

çin

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Reuters'ın haberine göre, Porsche yönetimi ile çalışan temsilcileri aylar süren müzakerelerin ardından pazartesi günü ek 5 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda anlaşmaya vardı. İşten çıkarmaların zorunlu fesihler yerine doğal iş gücü azalması, emeklilik ve gönüllü ayrılık programlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.Söz konusu karar, Şubat 2025'te duyurulan 3 bin 900 kişilik ilk işten çıkarma planı ile bu yıl CEO Michael Leiters tarafından iştiraklerin kapatılması kapsamında açıklanan 500 kişilik kesintinin ardından geldi. Böylece şirketin toplam istihdam azaltımı yaklaşık 9 bine ulaşacak.Porsche'nin 2024 yılı sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 42 bin 600 çalışanı bulunuyordu. Planlanan kesintiler, mevcut iş gücünün yaklaşık beşte birine karşılık geliyor.Çin satışlarında sert düşüşYılın başında göreve gelen CEO Michael Leiters, şirketin özellikle bir dönem en karlı pazarı olan Çin'de satışların sert düşmesi ve elektrikli araç stratejisinin beklenen başarıyı sağlayamaması nedeniyle yeniden yapılandırma sürecini yönetmekle görevlendirilmişti.Metzler yatırım bankası otomotiv analisti Daniel Schwarz, işten çıkarmaların satış hacmindeki gerilemeyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, "Çin'de güçlü büyümenin geri dönmesi beklenmediği için maliyetleri azaltmak adına bu adımlar kaçınılmaz" değerlendirmesinde bulundu.Porsche'nin ana şirketi Volkswagen başta olmak üzere Alman otomotiv sektörü, Çinli üreticilerin artan rekabeti, elektrikli araç dönüşümü ve yüksek gümrük tarifelerinin baskısıyla kapsamlı maliyet azaltma programları yürütüyor. Mercedes-Benz ve BMW de benzer şekilde harcamalarını kısmaya yönelik adımlar atıyor.Şirket ile işçi konseyi tarafından yapılan ortak açıklamada, yeniden yapılandırma planının yanında üretim tesislerinin 2035 sonuna kadar açık kalacağına dair güvence verildiği ifade edildi. Ayrıca Stuttgart-Zuffenhausen'deki ana fabrika ile Weissach'taki Ar-Ge merkezine toplam 2.1 milyar euro yatırım yapılacağı duyuruldu.Karar, geçen hafta Porsche Denetim Kurulu'nun ek istihdam azaltımına onay vermesinin ardından resmileşti.Öte yandan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, grubun rekabet gücünü koruyabilmesi için işten çıkarmaların 100 bine çıkarılmasını hedeflediğini açıklamış, Çinli otomobil markalarının Avrupa pazarındaki yükselişi nedeniyle grup bünyesindeki dört fabrikanın, bunlardan biri Audi'ye ait olmak üzere, 2030 sonrasında kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/alman-otomotiv-devleri-cinde-sert-darbe-aldi-ikinci-ceyrekte-satislar-yuzde-30dan-fazla-dustu-1107172327.html

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