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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/kremlinden-iraktaki-ukrayna-hucrelerine-iliskin-aciklama-kievin-teror-faaliyetleri-kuresel-boyuta-1107600462.html
Kremlin'den Irak'taki Ukrayna hücrelerine ilişkin açıklama: Kiev'in terör faaliyetleri küresel boyuta ulaştı
Kremlin'den Irak'taki Ukrayna hücrelerine ilişkin açıklama: Kiev'in terör faaliyetleri küresel boyuta ulaştı
Sputnik Türkiye
Irak'ta Ukrayna adına çalışan hücrelerin çökertilmesini yorumlayan Peskov, Kiev rejiminin terör eylemlerinin coğrafyasına sürekli genişlettiğine dikkat çekti. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T13:49+0300
2026-07-28T13:49+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in terörist faaliyetlerinin Irak dahil dünya geneline yayıldığını belirtti.Irak hükümetinin ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını duyurmasını değerlendiren Kiev'deki rejimin terör eylemlerinin coğrafyasını sürekli genişlettiğini ve Irak da dahil dünya geneline yayıldığını vurguladı.Peskov, bu durumun özel askeri harekatın başarısının ne denli gerekli olduğunu gösterdiğini kaydetti.Peskov'un diğer önemli açıklamaları:🔴ABD, Donald Trump ile Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi yapılmasına yönelik talebi olmadı🔴Washington, Ukrayna meselesini bırakmadığını ancak daha öncelikli sorunlarla ilgilenmeye başladığını belirtti🔴Kiev rejiminden kaynaklanan tehdidin kesin olarak ortadan kaldırılması gerekiyor🔴Wildberries'in depolarına düzenlenen saldırılar nedeniyle firmanın kayıp yaşayan satıcılara yardım etme kararı alması çok yüksek bir takdiri hak ediyor🔴Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde AB'ye katılım referandumu için kesin bir tarih vermedi🔴Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki görüşme oldukça sıcak ve kapsamlı geçti🔴Putin, bugün Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya gelecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/irakta-ukrayna-adina-saldirilar-duzenleyen-hucreler-cokertildi-1107591113.html
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haberler, vladimir putin, donald trump, kiev, irak, ukrayna, wildberries, ab, kremlin, dmitriy peskov
haberler, vladimir putin, donald trump, kiev, irak, ukrayna, wildberries, ab, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin'den Irak'taki Ukrayna hücrelerine ilişkin açıklama: Kiev'in terör faaliyetleri küresel boyuta ulaştı

13:49 28.07.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaĐiện Kremlin ở Moskva
Điện Kremlin ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Irak'ta Ukrayna adına çalışan hücrelerin çökertilmesini yorumlayan Peskov, Kiev rejiminin terör eylemlerinin coğrafyasına sürekli genişlettiğine dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in terörist faaliyetlerinin Irak dahil dünya geneline yayıldığını belirtti.

Irak hükümetinin ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını duyurmasını değerlendiren Kiev'deki rejimin terör eylemlerinin coğrafyasını sürekli genişlettiğini ve Irak da dahil dünya geneline yayıldığını vurguladı.

Peskov, bu durumun özel askeri harekatın başarısının ne denli gerekli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Peskov'un diğer önemli açıklamaları:
🔴ABD, Donald Trump ile Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi yapılmasına yönelik talebi olmadı

🔴Washington, Ukrayna meselesini bırakmadığını ancak daha öncelikli sorunlarla ilgilenmeye başladığını belirtti

🔴Kiev rejiminden kaynaklanan tehdidin kesin olarak ortadan kaldırılması gerekiyor

🔴Wildberries'in depolarına düzenlenen saldırılar nedeniyle firmanın kayıp yaşayan satıcılara yardım etme kararı alması çok yüksek bir takdiri hak ediyor

🔴Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde AB'ye katılım referandumu için kesin bir tarih vermedi

🔴Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki görüşme oldukça sıcak ve kapsamlı geçti

🔴Putin, bugün Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya gelecek
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UKRAYNA KRİZİ
Irak'ta Ukrayna adına saldırılar düzenleyen hücreler çökertildi
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