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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/irakta-ukrayna-adina-saldirilar-duzenleyen-hucreler-cokertildi-1107591113.html
Irak'ta Ukrayna adına saldırılar düzenleyen hücreler çökertildi
Irak'ta Ukrayna adına saldırılar düzenleyen hücreler çökertildi
Sputnik Türkiye
Irak makamları, ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T09:39+0300
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ukrayna kri̇zi̇
haberler
irak
ukrayna
hücre
saldırı
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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, Irak basınına yaptığı açıklamada, istihbarat analizleri yürüten özel bir birimin Ukrayna'nın ülkedeki faaliyetlerine dair önemli bilgilere ulaştığını belirtti. Yürütülen operasyonlar sonucunda Irak topraklarında saldırılar düzenleyen grupların kıskıvrak yakalandığını vurgulayan el-Abudi, "Soruşturmalarda söz konusu kişiler Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiler" dedi.El-Abudi, Ukrayna'ya çalışan hücrelerin hedef aldığı tesisler veya Irak sınırları dışında herhangi bir eylem gerçekleştirip gerçekleştirilmedikleri konusunda henüz detay paylaşmadı. Dosyanın son derece karmaşık yapıda olduğuna dikkat çeken el-Abudi, sürecin kapsamlı soruşturmalar gerektirdiğini belirterek, tüm soruşturmalar netlik kazanmadan herhangi bir dış tarafı doğrudan suçlamanın doğru olmayacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/moskova-bolgesine-yaklasik-400-ihayla-saldiri-girisimi-81-iha-baskent-semalarinda-vuruldu-1107589028.html
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haberler, irak, ukrayna, hücre, saldırı
haberler, irak, ukrayna, hücre, saldırı

Irak'ta Ukrayna adına saldırılar düzenleyen hücreler çökertildi

09:39 28.07.2026
© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Al-Fateh Alliance в Ираке
Сторонники Al-Fateh Alliance в Ираке - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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Irak makamları, ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını duyurdu.
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, Irak basınına yaptığı açıklamada, istihbarat analizleri yürüten özel bir birimin Ukrayna'nın ülkedeki faaliyetlerine dair önemli bilgilere ulaştığını belirtti.

Yürütülen operasyonlar sonucunda Irak topraklarında saldırılar düzenleyen grupların kıskıvrak yakalandığını vurgulayan el-Abudi, "Soruşturmalarda söz konusu kişiler Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiler" dedi.

El-Abudi, Ukrayna'ya çalışan hücrelerin hedef aldığı tesisler veya Irak sınırları dışında herhangi bir eylem gerçekleştirip gerçekleştirilmedikleri konusunda henüz detay paylaşmadı.

Dosyanın son derece karmaşık yapıda olduğuna dikkat çeken el-Abudi, sürecin kapsamlı soruşturmalar gerektirdiğini belirterek, tüm soruşturmalar netlik kazanmadan herhangi bir dış tarafı doğrudan suçlamanın doğru olmayacağını ifade etti.
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