https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/irakta-ukrayna-adina-saldirilar-duzenleyen-hucreler-cokertildi-1107591113.html

Irak'ta Ukrayna adına saldırılar düzenleyen hücreler çökertildi

Irak'ta Ukrayna adına saldırılar düzenleyen hücreler çökertildi

Sputnik Türkiye

Irak makamları, ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T09:39+0300

2026-07-28T09:39+0300

2026-07-28T09:39+0300

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, Irak basınına yaptığı açıklamada, istihbarat analizleri yürüten özel bir birimin Ukrayna'nın ülkedeki faaliyetlerine dair önemli bilgilere ulaştığını belirtti. Yürütülen operasyonlar sonucunda Irak topraklarında saldırılar düzenleyen grupların kıskıvrak yakalandığını vurgulayan el-Abudi, "Soruşturmalarda söz konusu kişiler Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiler" dedi.El-Abudi, Ukrayna'ya çalışan hücrelerin hedef aldığı tesisler veya Irak sınırları dışında herhangi bir eylem gerçekleştirip gerçekleştirilmedikleri konusunda henüz detay paylaşmadı. Dosyanın son derece karmaşık yapıda olduğuna dikkat çeken el-Abudi, sürecin kapsamlı soruşturmalar gerektirdiğini belirterek, tüm soruşturmalar netlik kazanmadan herhangi bir dış tarafı doğrudan suçlamanın doğru olmayacağını ifade etti.

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haberler, irak, ukrayna, hücre, saldırı