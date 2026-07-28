https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/kargo-aracinin-surucusune-saldirdi-190-bin-lira-ceza-ve-ehliyetini-kaybetti-1107595763.html

Kargo aracının sürücüsüne saldırdı, 190 bin lira ceza ve ehliyetini kaybetti

Kargo aracının sürücüsüne saldırdı, 190 bin lira ceza ve ehliyetini kaybetti

Sputnik Türkiye

Niğde'de trafikte kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldırdığı belirlenen otomobil sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. 190 bin lira idari para cezası kesilen... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T12:27+0300

2026-07-28T12:27+0300

2026-07-28T12:27+0300

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kargo

trafik

polis

niğde

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Niğde Valiliği, 25 Temmuz saat 14.00'te meydana gelen "kasten yaralama ve hakaret" olayıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, trafikte yaşanan olayın ardından adli sürecin başlatıldığı ve olayla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.190 bin lira ceza kesildiYapılan inceleme sonucunda, kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldırdığı tespit edilen otomobil sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandı.Ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildiUygulanan idari yaptırımlar kapsamında sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.Ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/hizli-trende-sona-yaklasildi-seyahat-suresi-2-saat-15-dakikaya-dusecek-1107595275.html

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kargo, trafik, polis, niğde