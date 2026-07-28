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Kargo aracının sürücüsüne saldırdı, 190 bin lira ceza ve ehliyetini kaybetti
Kargo aracının sürücüsüne saldırdı, 190 bin lira ceza ve ehliyetini kaybetti
Sputnik Türkiye
Niğde'de trafikte kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldırdığı belirlenen otomobil sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. 190 bin lira idari para cezası kesilen... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-28T12:27+0300
türki̇ye
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trafik
polis
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Niğde Valiliği, 25 Temmuz saat 14.00'te meydana gelen "kasten yaralama ve hakaret" olayıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, trafikte yaşanan olayın ardından adli sürecin başlatıldığı ve olayla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.190 bin lira ceza kesildiYapılan inceleme sonucunda, kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldırdığı tespit edilen otomobil sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandı.Ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildiUygulanan idari yaptırımlar kapsamında sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.Ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/hizli-trende-sona-yaklasildi-seyahat-suresi-2-saat-15-dakikaya-dusecek-1107595275.html
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kargo, trafik, polis, niğde
kargo, trafik, polis, niğde

Kargo aracının sürücüsüne saldırdı, 190 bin lira ceza ve ehliyetini kaybetti

12:27 28.07.2026
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA
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Niğde'de trafikte kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldırdığı belirlenen otomobil sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. 190 bin lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.
Niğde Valiliği, 25 Temmuz saat 14.00'te meydana gelen "kasten yaralama ve hakaret" olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, trafikte yaşanan olayın ardından adli sürecin başlatıldığı ve olayla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

190 bin lira ceza kesildi

Yapılan inceleme sonucunda, kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldırdığı tespit edilen otomobil sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi

Uygulanan idari yaptırımlar kapsamında sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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