https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/hizli-trende-sona-yaklasildi-seyahat-suresi-2-saat-15-dakikaya-dusecek-1107595275.html
Hızlı trende sona yaklaşıldı: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Hızlı trende sona yaklaşıldı: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa etabındaki çalışmaların son... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-28T12:08+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi verdi.Uraloğlu, 201 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" ifadelerini kullandı.Osmaneli-Bursa etabında çalışmalar son aşamadaBakan Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.Söz konusu etabın tamamlanmasıyla Bursa'nın doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" dedi.Test sürüşleri yakında başlayacakOsmaneli-Bursa kesiminde artık son aşamaya gelindiğini vurgulayan Uraloğlu, kısa süre içinde test sürüşlerine başlanacağını açıkladı.Bakan Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
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abdulkadir uraloğlu, proje, bursa, bandırma
abdulkadir uraloğlu, proje, bursa, bandırma
Hızlı trende sona yaklaşıldı: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa etabındaki çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi verdi.
Uraloğlu, 201 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" ifadelerini kullandı.
Osmaneli-Bursa etabında çalışmalar son aşamada
Bakan Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.
Söz konusu etabın tamamlanmasıyla Bursa'nın doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" dedi.
Test sürüşleri yakında başlayacak
Osmaneli-Bursa kesiminde artık son aşamaya gelindiğini vurgulayan Uraloğlu, kısa süre içinde test sürüşlerine başlanacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.