Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/yeni-arastirma-yemek-yeme-suresini-8-saate-indirmek-beyin-sagligini-destekleyebilir-1107583081.html
Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir
Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir
Sputnik Türkiye
Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin, yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T19:28+0300
2026-07-27T19:28+0300
sağlik
yemek
beslenme
beyin
saat
kilo verme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107582926_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_474b90e95c4050915732cd8f997589e3.png
Rutgers Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve American Society for Nutrition'ın NUTRITION 2026 kongresinde sunulan çalışmada, günlük yemek yeme süresini kısaltmanın bilişsel işlevler üzerindeki etkisi incelendi.Araştırmaya 50-79 yaşları arasında, fazla kilolu veya obez 47 kadın katıldı. Katılımcıların tamamına günlük 500 kalorilik bir kalori açığı önerildi. Katılımcıların bir bölümü yemeklerini yaklaşık 8-9 saatlik zaman diliminde tüketirken, diğer grup yaklaşık 12 saatlik normal beslenme düzenine devam etti.Kilo kaybı aynı, zihinsel performans farklıAltı ay sonunda her iki grup da ortalama yaklaşık 7 kilogram verdi. Ancak 8-9 saatlik beslenme düzenini uygulayan grubun mekansal planlama ve problem çözme testlerinde daha başarılı olduğu görüldü.Araştırmada ayrıca bu grubun hafıza ve öğrenmeyle ilgili testlerde daha az hata yaptığı gözlendi. Tepki süresi ve aynı anda birden fazla işi yapabilme becerisi açısından ise gruplar arasında belirgin fark bulunmadı.Çalışmanın baş araştırmacısı, Rutgers Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sue Shapses, "Kilo vermek yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemenin bir kısmını yavaşlatabilir. Bulgularımız, uyumadan yaklaşık dört saat önce yemek yemeyi bırakmanın ve günlük beslenme süresini 8-9 saate indirmenin ek faydalar sağlayabileceğini gösteriyor." dedi.Daha büyük araştırmalara ihtiyaç varAraştırmacılar, elde edilen sonuçların mütevazı ancak dikkat çekici olduğunu, çalışmanın küçük ölçekli olması nedeniyle daha geniş katılımlı araştırmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.Bilim insanları ayrıca yemek saatlerinin biyolojik saat, iltihaplanma, metabolik sağlık ve vücudun besinlere verdiği biyolojik tepkiler üzerinden beyin sağlığını nasıl etkileyebileceğini ortaya koymak için yeni çalışmalar yürütmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/avustralya-uyardi-zayiflamada-ve-diyabette-kullanilan-glp-1-nadir-goz-hastaligina-yol-acabilir-1107520025.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107582926_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_6e2a27595ed6f7c22643398fd73507b6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yemek, beslenme, beyin, saat, kilo verme
yemek, beslenme, beyin, saat, kilo verme

Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir

19:28 27.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGünde 8 saat yemek yemek.
Günde 8 saat yemek yemek. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin, yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü. Araştırmada özellikle hafıza, planlama ve problem çözme becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler görüldü.
Rutgers Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve American Society for Nutrition'ın NUTRITION 2026 kongresinde sunulan çalışmada, günlük yemek yeme süresini kısaltmanın bilişsel işlevler üzerindeki etkisi incelendi.
Araştırmaya 50-79 yaşları arasında, fazla kilolu veya obez 47 kadın katıldı. Katılımcıların tamamına günlük 500 kalorilik bir kalori açığı önerildi. Katılımcıların bir bölümü yemeklerini yaklaşık 8-9 saatlik zaman diliminde tüketirken, diğer grup yaklaşık 12 saatlik normal beslenme düzenine devam etti.

Kilo kaybı aynı, zihinsel performans farklı

Altı ay sonunda her iki grup da ortalama yaklaşık 7 kilogram verdi. Ancak 8-9 saatlik beslenme düzenini uygulayan grubun mekansal planlama ve problem çözme testlerinde daha başarılı olduğu görüldü.
Araştırmada ayrıca bu grubun hafıza ve öğrenmeyle ilgili testlerde daha az hata yaptığı gözlendi. Tepki süresi ve aynı anda birden fazla işi yapabilme becerisi açısından ise gruplar arasında belirgin fark bulunmadı.
Çalışmanın baş araştırmacısı, Rutgers Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sue Shapses, "Kilo vermek yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemenin bir kısmını yavaşlatabilir. Bulgularımız, uyumadan yaklaşık dört saat önce yemek yemeyi bırakmanın ve günlük beslenme süresini 8-9 saate indirmenin ek faydalar sağlayabileceğini gösteriyor." dedi.

Daha büyük araştırmalara ihtiyaç var

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların mütevazı ancak dikkat çekici olduğunu, çalışmanın küçük ölçekli olması nedeniyle daha geniş katılımlı araştırmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.
Bilim insanları ayrıca yemek saatlerinin biyolojik saat, iltihaplanma, metabolik sağlık ve vücudun besinlere verdiği biyolojik tepkiler üzerinden beyin sağlığını nasıl etkileyebileceğini ortaya koymak için yeni çalışmalar yürütmeyi planlıyor.
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
SAĞLIK
Avustralya uyardı: Zayıflamada ve diyabette kullanılan GLP-1 nadir göz hastalığına yol açabilir
24 Temmuz, 13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала