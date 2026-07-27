https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/yeni-arastirma-yemek-yeme-suresini-8-saate-indirmek-beyin-sagligini-destekleyebilir-1107583081.html

Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir

Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir

Sputnik Türkiye

Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin, yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T19:28+0300

2026-07-27T19:28+0300

2026-07-27T19:28+0300

sağlik

yemek

beslenme

beyin

saat

kilo verme

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Rutgers Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve American Society for Nutrition'ın NUTRITION 2026 kongresinde sunulan çalışmada, günlük yemek yeme süresini kısaltmanın bilişsel işlevler üzerindeki etkisi incelendi.Araştırmaya 50-79 yaşları arasında, fazla kilolu veya obez 47 kadın katıldı. Katılımcıların tamamına günlük 500 kalorilik bir kalori açığı önerildi. Katılımcıların bir bölümü yemeklerini yaklaşık 8-9 saatlik zaman diliminde tüketirken, diğer grup yaklaşık 12 saatlik normal beslenme düzenine devam etti.Kilo kaybı aynı, zihinsel performans farklıAltı ay sonunda her iki grup da ortalama yaklaşık 7 kilogram verdi. Ancak 8-9 saatlik beslenme düzenini uygulayan grubun mekansal planlama ve problem çözme testlerinde daha başarılı olduğu görüldü.Araştırmada ayrıca bu grubun hafıza ve öğrenmeyle ilgili testlerde daha az hata yaptığı gözlendi. Tepki süresi ve aynı anda birden fazla işi yapabilme becerisi açısından ise gruplar arasında belirgin fark bulunmadı.Çalışmanın baş araştırmacısı, Rutgers Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sue Shapses, "Kilo vermek yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemenin bir kısmını yavaşlatabilir. Bulgularımız, uyumadan yaklaşık dört saat önce yemek yemeyi bırakmanın ve günlük beslenme süresini 8-9 saate indirmenin ek faydalar sağlayabileceğini gösteriyor." dedi.Daha büyük araştırmalara ihtiyaç varAraştırmacılar, elde edilen sonuçların mütevazı ancak dikkat çekici olduğunu, çalışmanın küçük ölçekli olması nedeniyle daha geniş katılımlı araştırmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.Bilim insanları ayrıca yemek saatlerinin biyolojik saat, iltihaplanma, metabolik sağlık ve vücudun besinlere verdiği biyolojik tepkiler üzerinden beyin sağlığını nasıl etkileyebileceğini ortaya koymak için yeni çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

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yemek, beslenme, beyin, saat, kilo verme