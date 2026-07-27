https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/yeni-arastirma-yemek-yeme-suresini-8-saate-indirmek-beyin-sagligini-destekleyebilir-1107583081.html
Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir
Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir
Sputnik Türkiye
Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin, yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T19:28+0300
2026-07-27T19:28+0300
2026-07-27T19:28+0300
sağlik
yemek
beslenme
beyin
saat
kilo verme
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Rutgers Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve American Society for Nutrition'ın NUTRITION 2026 kongresinde sunulan çalışmada, günlük yemek yeme süresini kısaltmanın bilişsel işlevler üzerindeki etkisi incelendi.Araştırmaya 50-79 yaşları arasında, fazla kilolu veya obez 47 kadın katıldı. Katılımcıların tamamına günlük 500 kalorilik bir kalori açığı önerildi. Katılımcıların bir bölümü yemeklerini yaklaşık 8-9 saatlik zaman diliminde tüketirken, diğer grup yaklaşık 12 saatlik normal beslenme düzenine devam etti.Kilo kaybı aynı, zihinsel performans farklıAltı ay sonunda her iki grup da ortalama yaklaşık 7 kilogram verdi. Ancak 8-9 saatlik beslenme düzenini uygulayan grubun mekansal planlama ve problem çözme testlerinde daha başarılı olduğu görüldü.Araştırmada ayrıca bu grubun hafıza ve öğrenmeyle ilgili testlerde daha az hata yaptığı gözlendi. Tepki süresi ve aynı anda birden fazla işi yapabilme becerisi açısından ise gruplar arasında belirgin fark bulunmadı.Çalışmanın baş araştırmacısı, Rutgers Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sue Shapses, "Kilo vermek yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemenin bir kısmını yavaşlatabilir. Bulgularımız, uyumadan yaklaşık dört saat önce yemek yemeyi bırakmanın ve günlük beslenme süresini 8-9 saate indirmenin ek faydalar sağlayabileceğini gösteriyor." dedi.Daha büyük araştırmalara ihtiyaç varAraştırmacılar, elde edilen sonuçların mütevazı ancak dikkat çekici olduğunu, çalışmanın küçük ölçekli olması nedeniyle daha geniş katılımlı araştırmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.Bilim insanları ayrıca yemek saatlerinin biyolojik saat, iltihaplanma, metabolik sağlık ve vücudun besinlere verdiği biyolojik tepkiler üzerinden beyin sağlığını nasıl etkileyebileceğini ortaya koymak için yeni çalışmalar yürütmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/avustralya-uyardi-zayiflamada-ve-diyabette-kullanilan-glp-1-nadir-goz-hastaligina-yol-acabilir-1107520025.html
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yemek, beslenme, beyin, saat, kilo verme
yemek, beslenme, beyin, saat, kilo verme
Yeni araştırma: Yemek yeme süresini 8 saate indirmek beyin sağlığını destekleyebilir
Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin, yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü. Araştırmada özellikle hafıza, planlama ve problem çözme becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler görüldü.
Rutgers Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve American Society for Nutrition'ın NUTRITION 2026 kongresinde sunulan çalışmada, günlük yemek yeme süresini kısaltmanın bilişsel işlevler üzerindeki etkisi incelendi.
Araştırmaya 50-79 yaşları arasında, fazla kilolu veya obez 47 kadın katıldı. Katılımcıların tamamına günlük 500 kalorilik bir kalori açığı önerildi. Katılımcıların bir bölümü yemeklerini yaklaşık 8-9 saatlik zaman diliminde tüketirken, diğer grup yaklaşık 12 saatlik normal beslenme düzenine devam etti.
Kilo kaybı aynı, zihinsel performans farklı
Altı ay sonunda her iki grup da ortalama yaklaşık 7 kilogram verdi. Ancak 8-9 saatlik beslenme düzenini uygulayan grubun mekansal planlama ve problem çözme testlerinde daha başarılı olduğu görüldü.
Araştırmada ayrıca bu grubun hafıza ve öğrenmeyle ilgili testlerde daha az hata yaptığı gözlendi. Tepki süresi ve aynı anda birden fazla işi yapabilme becerisi açısından ise gruplar arasında belirgin fark bulunmadı.
Çalışmanın baş araştırmacısı, Rutgers Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sue Shapses, "Kilo vermek yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemenin bir kısmını yavaşlatabilir. Bulgularımız, uyumadan yaklaşık dört saat önce yemek yemeyi bırakmanın ve günlük beslenme süresini 8-9 saate indirmenin ek faydalar sağlayabileceğini gösteriyor." dedi.
Daha büyük araştırmalara ihtiyaç var
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların mütevazı ancak dikkat çekici olduğunu, çalışmanın küçük ölçekli olması nedeniyle daha geniş katılımlı araştırmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.
Bilim insanları ayrıca yemek saatlerinin biyolojik saat, iltihaplanma, metabolik sağlık ve vücudun besinlere verdiği biyolojik tepkiler üzerinden beyin sağlığını nasıl etkileyebileceğini ortaya koymak için yeni çalışmalar yürütmeyi planlıyor.