https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/kamu-ihalelerinde-gizli-is-birligine-yapay-zeka-cozumu-rekabet-kurumundan-sirketlere-uyari-1107591424.html

Kamu ihalelerinde gizli iş birliğine yapay zeka çözümü: Rekabet Kurumu'ndan şirketlere uyarı

Kamu ihalelerinde gizli iş birliğine yapay zeka çözümü: Rekabet Kurumu'ndan şirketlere uyarı

Sputnik Türkiye

Kamu ihalelerine yönelik yapay zekâ destekli denetim yaptıklarına işaret eden Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle “Kamu İhale Kurumunun sağladığı devasa veri... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T09:52+0300

2026-07-28T09:52+0300

2026-07-28T09:52+0300

türki̇ye

ihale

kamu i̇hale kanunu

yapay zeka

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Kamu ihalelerinde yapay zeka destekli dönem başlıyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesinin, vatandaşların vergilerinin en etkin şekilde kullanılması bakımından hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Küle, kamunun yaptığı alımlarda rekabetin sağlanmasının en hassas oldukları konuların başında geldiğini söyledi. Kamu ihalelerinde rekabetçi sürecin korunmasının, piyasalarda fiyat oluşumunun sağlıklı işlemesine de doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Küle, bu sayede rakiplerin adil ve eşit şartlarda yarıştığını, nihayetinde de vatandaşların düşük fiyat, yüksek kalite, çeşitlilik ve inovasyonla bu süreçten azami fayda sağladığını anlattı.Rekabet bozulmayacakKüle, bu iş birliğiyle, kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zekâ destekli araçların geliştirilmesine, ortak istatistiksel modelleme ve analizlere yönelik yoğun mesai harcadıklarını bildirerek “KİK’in sağladığı devasa veri setlerini, yapay zekâ algoritmalarımızla süzgeçten geçiriyoruz. Burada rekabete aykırı eylemlerle benzer desenler çizen, şüpheli örüntüler sergileyen teşebbüs hareketlerini anında radarımıza alıyoruz. Teşebbüslerin ihale verilerini, derinlemesine bir yapısal ve davranışsal analize tabi tutuyoruz. Böylece yapay zekâ araçlarıyla göz açtırmıyoruz” diye konuştu.'İhalede danışıklı davranmayın'Yapay zekâ destekli altyapı sayesinde ihalelerin paylaşımı, danışıklı fiyat verilmesi, bölge paylaşımları gibi ihlalleri çok hızlı ve net şekilde ortaya çıkartabildiklerine işaret eden Küle “Proaktif tespitlerimiz, ihlal tarafı şirketlerce şaşkınlıkla karşılanıyor. Dolayısıyla artık kimse ihalede danışıklı davranmayı, rakipleriyle gizli iş birliği yapmayı aklından dahi geçirmesin” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/tmsf-iki-buyuk-otel-ve-sanayi-devini-satisa-cikariyor-ihale-sartlari-aciklandi-1102358844.html

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