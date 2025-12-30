Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/tmsf-iki-buyuk-otel-ve-sanayi-devini-satisa-cikariyor-ihale-sartlari-aciklandi-1102358844.html
TMSF, iki büyük otel ve sanayi devini satışa çıkarıyor: İhale şartları açıklandı
TMSF, iki büyük otel ve sanayi devini satışa çıkarıyor: İhale şartları açıklandı
Sputnik Türkiye
TMSF, Antalya ve İzmir’deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı satışa çıkarılıyor. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T10:35+0300
2025-12-30T10:35+0300
ekonomi̇
tmsf
i̇zmir
antalya
otel
ihale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_46:0:1024:550_1920x0_80_0_0_23124117d8b585b18b7aba2368e3f703.jpg
Antalya ve İzmir’deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. İhale şartları ve muhammen bedeller açıklandı. Muhammen bedel 3.8 milyar TL olarak açıklandıForm Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payı satılacak. 3.8 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılacak şirket için ihaleye katılım teminatı da 200 milyon oldu. İhale ise 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İki büyük otel de satılacak TMSF’nin kayyum olarak atandığı Antalya Kemer'de yer alan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 5.95 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. Bu varlık için ihale tarihi 18 Şubat olarak belirlendi.Ekonomim'in haberine göre, İzmir Seferihisar'da bulunan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından satışa sunuluyor. TMSF’nin kayyum olarak atandığı Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan otel, 4,6 milyar TL muhammen bedel üzerinden 11 Şubat’ta ihaleye çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dijital-platform-gaine-operasyon-holding-ve-sirket-yetkilisi-uc-kisiye-gozalti-1101833451.html
i̇zmir
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_288:0:1021:550_1920x0_80_0_0_b7d5331176456cb85e8e132d1d418517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tmsf, i̇zmir, antalya, otel, ihale
tmsf, i̇zmir, antalya, otel, ihale

TMSF, iki büyük otel ve sanayi devini satışa çıkarıyor: İhale şartları açıklandı

10:35 30.12.2025
© Fotoğraf : TwitterTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
TMSF, Antalya ve İzmir’deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı satışa çıkarılıyor.
Antalya ve İzmir’deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. İhale şartları ve muhammen bedeller açıklandı.

Muhammen bedel 3.8 milyar TL olarak açıklandı

Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payı satılacak. 3.8 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılacak şirket için ihaleye katılım teminatı da 200 milyon oldu. İhale ise 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

İki büyük otel de satılacak

TMSF’nin kayyum olarak atandığı Antalya Kemer'de yer alan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 5.95 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. Bu varlık için ihale tarihi 18 Şubat olarak belirlendi.
Ekonomim'in haberine göre, İzmir Seferihisar'da bulunan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından satışa sunuluyor. TMSF’nin kayyum olarak atandığı Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan otel, 4,6 milyar TL muhammen bedel üzerinden 11 Şubat’ta ihaleye çıkacak.
Gain medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
TÜRKİYE
Dijital platform Gain'e operasyon: Holding yetkilisi üç kişiye gözaltı, şirkete kayyum atandı
16 Aralık, 08:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала