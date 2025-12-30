TMSF, iki büyük otel ve sanayi devini satışa çıkarıyor: İhale şartları açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/tmsf-iki-buyuk-otel-ve-sanayi-devini-satisa-cikariyor-ihale-sartlari-aciklandi-1102358844.html

TMSF, Antalya ve İzmir'deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin tamamı satışa çıkarılıyor. 30.12.2025

Antalya ve İzmir’deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. İhale şartları ve muhammen bedeller açıklandı. Muhammen bedel 3.8 milyar TL olarak açıklandıForm Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payı satılacak. 3.8 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılacak şirket için ihaleye katılım teminatı da 200 milyon oldu. İhale ise 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İki büyük otel de satılacak TMSF’nin kayyum olarak atandığı Antalya Kemer'de yer alan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 5.95 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. Bu varlık için ihale tarihi 18 Şubat olarak belirlendi.Ekonomim'in haberine göre, İzmir Seferihisar'da bulunan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından satışa sunuluyor. TMSF’nin kayyum olarak atandığı Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan otel, 4,6 milyar TL muhammen bedel üzerinden 11 Şubat’ta ihaleye çıkacak.

