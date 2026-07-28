https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonya-besik-gibi-sallaniyor-ilk-iki-saatte-27-artci-deprem-kaydedildi-1107597685.html
Japonya beşik gibi sallanıyor: İlk iki saatte 27 artçı deprem kaydedildi
Japonya beşik gibi sallanıyor: İlk iki saatte 27 artçı deprem kaydedildi
Sputnik Türkiye
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk iki saat içinde 27 artçı deprem kaydedildi. En büyük artçı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-28T12:53+0300
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Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik sürüyor. RIA Novosti'nin, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verileri üzerinde yaptığı incelemeye göre, ana depremin ardından geçen ilk iki saat içinde toplam 27 artçı deprem kaydedildi.Yetkililerin paylaştığı verilere göre artçı sarsıntıların büyüklükleri 2,1 ile 6,1 arasında değişti. En güçlü artçı deprem, ana sarsıntıdan yaklaşık bir saat sonra meydana geldi.7,1 büyüklüğündeki deprem sığ derinlikte gerçekleştiSalı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, Kumamoto prefektörlüğü yakınlarında, yalnızca 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Sığ odaklı olması nedeniyle deprem geniş bir alanda hissedildi.Depremin ardından Ariake Körfezi ile Yatsushiro Körfezi kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederken şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.Meteoroloji Ajansı'ndan yeni uyarıJaponya Meteoroloji Ajansı, Kyushu depremi sonrasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki bir hafta boyunca güçlü artçı depremlerin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.Ajans, Japonya'nın kullandığı 7 kademeli sismik şiddet ölçeğinde yüksek seviyelere ulaşabilecek artçı sarsıntıların ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, özellikle hasar görmüş yapılardan uzak durulması ve resmi uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.Uzmanlar artçı riskine dikkat çekiyorUzmanlar, büyük depremlerin ardından ilk saatler ve ilk günlerde artçı sarsıntıların yoğun şekilde görülmesinin olağan olduğunu belirtiyor. Ancak 6 büyüklüğü üzerindeki artçı depremler, hasar görmüş binalar açısından ilave risk oluşturabileceğinden, bölgede yaşayanların tedbiri elden bırakmaması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1107593004.html
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asya & pasifik, japonya, japonya meteoroloji ajansı, kumamoto, kyushu adası, haberler
asya & pasifik, japonya, japonya meteoroloji ajansı, kumamoto, kyushu adası, haberler
Japonya beşik gibi sallanıyor: İlk iki saatte 27 artçı deprem kaydedildi
12:52 28.07.2026 (güncellendi: 12:53 28.07.2026)
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk iki saat içinde 27 artçı deprem kaydedildi. En büyük artçı 6,1, en küçüğü 2,1 büyüklüğünde ölçülürken, Japonya Meteoroloji Ajansı, önümüzdeki bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik sürüyor. RIA Novosti'nin, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verileri üzerinde yaptığı incelemeye göre, ana depremin ardından geçen ilk iki saat içinde toplam 27 artçı deprem kaydedildi.
Yetkililerin paylaştığı verilere göre artçı sarsıntıların büyüklükleri 2,1 ile 6,1 arasında değişti. En güçlü artçı deprem, ana sarsıntıdan yaklaşık bir saat sonra meydana geldi.
7,1 büyüklüğündeki deprem sığ derinlikte gerçekleşti
Salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem
, Kumamoto prefektörlüğü
yakınlarında, yalnızca 10 kilometre
derinlikte kaydedildi. Sığ odaklı olması nedeniyle deprem geniş bir alanda hissedildi.
Depremin ardından Ariake Körfezi ile Yatsushiro Körfezi kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederken şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.
Meteoroloji Ajansı'ndan yeni uyarı
Japonya Meteoroloji Ajansı
, Kyushu depremi
sonrasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki bir hafta boyunca
güçlü artçı depremlerin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
Ajans, Japonya'nın
kullandığı 7 kademeli sismik şiddet ölçeğinde
yüksek seviyelere ulaşabilecek artçı sarsıntıların ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, özellikle hasar görmüş yapılardan uzak durulması ve resmi uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.
Uzmanlar artçı riskine dikkat çekiyor
Uzmanlar, büyük depremlerin ardından ilk saatler ve ilk günlerde artçı sarsıntıların yoğun şekilde görülmesinin olağan olduğunu belirtiyor. Ancak 6 büyüklüğü üzerindeki artçı depremler, hasar görmüş binalar açısından ilave risk oluşturabileceğinden, bölgede yaşayanların tedbiri elden bırakmaması isteniyor.