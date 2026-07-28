Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/cinin-kuzeybatisinda-pes-pese-iki-deprem-cinghayda-57-ve-58-buyuklugunde-sarsintilar-1107589844.html
Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar
Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar
Sputnik Türkiye
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasara... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T09:15+0300
2026-07-28T09:15+0300
son depremler
asya & pasifik
çin
son depremler
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasına göre, depremlerin merkez üssü Çinghay eyaletinin başkenti Şining'in yaklaşık 244 kilometre uzağındaki, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yüksek rakımlı bir bölge olarak belirlendi.10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ilki yerel saatle 11.16'da 5,7, ikincisi ise 11.34'te 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.Yetkililer, depremlerin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/afad-duyurdu-elazigda-korkutan-deprem-1107570774.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, çin, son depremler, deprem
asya & pasifik, çin, son depremler, deprem

Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar

09:15 28.07.2026
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
Abone ol
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasına göre, depremlerin merkez üssü Çinghay eyaletinin başkenti Şining'in yaklaşık 244 kilometre uzağındaki, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yüksek rakımlı bir bölge olarak belirlendi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ilki yerel saatle 11.16'da 5,7, ikincisi ise 11.34'te 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yetkililer, depremlerin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
Dün, 10:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала