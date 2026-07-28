https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/cinin-kuzeybatisinda-pes-pese-iki-deprem-cinghayda-57-ve-58-buyuklugunde-sarsintilar-1107589844.html

Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar

Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar

Sputnik Türkiye

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasara... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T09:15+0300

2026-07-28T09:15+0300

2026-07-28T09:15+0300

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Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasına göre, depremlerin merkez üssü Çinghay eyaletinin başkenti Şining'in yaklaşık 244 kilometre uzağındaki, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yüksek rakımlı bir bölge olarak belirlendi.10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ilki yerel saatle 11.16'da 5,7, ikincisi ise 11.34'te 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.Yetkililer, depremlerin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/afad-duyurdu-elazigda-korkutan-deprem-1107570774.html

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