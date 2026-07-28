https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/cinin-kuzeybatisinda-pes-pese-iki-deprem-cinghayda-57-ve-58-buyuklugunde-sarsintilar-1107589844.html
Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar
Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar
Sputnik Türkiye
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasara... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasına göre, depremlerin merkez üssü Çinghay eyaletinin başkenti Şining'in yaklaşık 244 kilometre uzağındaki, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yüksek rakımlı bir bölge olarak belirlendi.10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ilki yerel saatle 11.16'da 5,7, ikincisi ise 11.34'te 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.Yetkililer, depremlerin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/afad-duyurdu-elazigda-korkutan-deprem-1107570774.html
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asya & pasifik, çin, son depremler, deprem
asya & pasifik, çin, son depremler, deprem
Çin'in kuzeybatısında peş peşe iki deprem: Çinghay'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde sarsıntılar
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasına göre, depremlerin merkez üssü Çinghay eyaletinin başkenti Şining'in yaklaşık 244 kilometre uzağındaki, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yüksek rakımlı bir bölge olarak belirlendi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ilki yerel saatle 11.16'da 5,7, ikincisi ise 11.34'te 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yetkililer, depremlerin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.