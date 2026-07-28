https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iyi-partinin-kurucu-isimlerinden-gazeteci-ve-televizyoncu-vedat-yenererden-uzucu-haber-beyin-olumu-1107602998.html

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Vedat Yenerer'den üzücü haber: Beyin ölümü gerçekleşti

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Vedat Yenerer'den üzücü haber: Beyin ölümü gerçekleşti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden olan gazeteci Vedat Yenener'in beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T14:55+0300

2026-07-28T14:55+0300

2026-07-28T14:55+0300

yaşam

vedat yenerer

hayatını kaybetti

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İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci Vedat Yenerer'den üzücü haber geldi. Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yenerer'in beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Yenerer uzun yıllar Show Tv, Kanal D, Habertürk TV'de savaş muhabirliği ve programcılık yapmıştı. Teşhis konulmasının üzerinden 1 ay geçmemişti diyerek duyurduİYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vedat Yenerer'e şu sözlerle veda etti:Vedat Yenerer kimdir?İstanbul'da 1965 yılında doğan gazeteci Yenerer, gazeteciliğe 1985 yılında başladı. 1986 yılında merkezi Paris'te olan SİPA PRESS'te çalıştı. 1988-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak çalıştı. İlk savaş muhabirliği tecrübesini 1989'daki Romanya iç savaşı sırasında yaşadı. 1992-1994 yılları arasında Star TV'de savaş muhabiri ve Haber Araştırma Müdürü olarak görev yaptı ve "Ön Cephe" adlı özel dosyalar hazırladı.1994-1996 yılları arasında Show TV'de 32. Gün programında savaş muhabiri olarak özel dosyalar hazırladı. 1996-1998 yılları arasında Show TV'de Haber Müdürü ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arasında Kanal D'de savaş muhabiri olarak çalıştı. 2002-2004 yıllarında Haber Türk TV'de "Savaş Durumu" ve Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ile "Doğrudan Doğruya" adlı haftalık programları hazırlayıp sundu. 2005 yılında Karadeniz TV'de Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ile "Doğrudan Doğruya" programını hazırlayıp sundu. Kariyeri boyunca Irak, Filistin, Lübnan, Kosova, Azerbaycan, Arnavutluk, Afganistan, Çeçenistan, Eritre, Gürcistan, Sudan, Somali, Keşmir gibi dünyanın çeşitli sıcak bölgelerinde gazeteci ve muhabir olarak görev yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/acun-ilicali-aci-haberi-yerin-hicbir-zaman-dolmayacak-diyerek-duyurdu-1107541233.html

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vedat yenerer, hayatını kaybetti