https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/acun-ilicali-aci-haberi-yerin-hicbir-zaman-dolmayacak-diyerek-duyurdu-1107541233.html

Acun Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' diyerek duyurdu

Acun Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' diyerek duyurdu

Sputnik Türkiye

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, teyzesini kaybetti. Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' sözleriyle duyurdu. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T14:02+0300

2026-07-25T14:02+0300

2026-07-25T14:02+0300

yaşam

acun ilıcalı

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Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesini kaybettiğini duyurdu.Duygusal sözlerle veda ettiTeyzesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, mesajında "Canım teyzem, hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.Ilıcalı'nın paylaşımına sosyal medyadan aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiden başsağlığı mesajı geldi

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acun ilıcalı