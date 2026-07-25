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Acun Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' diyerek duyurdu
Acun Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, teyzesini kaybetti. Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' sözleriyle duyurdu. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesini kaybettiğini duyurdu.Duygusal sözlerle veda ettiTeyzesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, mesajında "Canım teyzem, hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.Ilıcalı'nın paylaşımına sosyal medyadan aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiden başsağlığı mesajı geldi
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acun ilıcalı
acun ilıcalı

Acun Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' diyerek duyurdu

14:02 25.07.2026
Acun Ilıcalı sosyal medya
Acun Ilıcalı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, teyzesini kaybetti. Ilıcalı, acı haberi 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' sözleriyle duyurdu.
Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesini kaybettiğini duyurdu.

Duygusal sözlerle veda etti

Teyzesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, mesajında "Canım teyzem, hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Ilıcalı'nın paylaşımına sosyal medyadan aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiden başsağlığı mesajı geldi
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