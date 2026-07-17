https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/antalyada-gulen-yuz-operasyonu-sahte-altin-dis-satan-4-kisi-tutuklandi-1107328771.html

Antalya'da 'Gülen Yüz' operasyonu: Sahte altın diş satan 4 kişi tutuklandı

Antalya'da 'Gülen Yüz' operasyonu: Sahte altın diş satan 4 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da, kuyumculara sahte altın diş satarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T10:47+0300

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Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Gülen Yüz" adı verilen operasyonu düzenledi.Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcuya 15 sahte altın diş sattıkları tespit edildi.Aynı yöntemle başka bir ilde de dolandırıcılık yaptıkları belirlendiOperasyonda yakalanan 4 şüphelinin, yakın tarihte başka bir ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 sahte altın diş sattıkları belirlendi.Soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde de benzer yöntemle hareket ettikleri değerlendiriliyor.Araçta ve otel odasında 79 sahte altın diş ele geçirildiPolis ekiplerince şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalarda 79 sahte altın diş ele geçirildi.Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.4 şüpheli tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/subelerde-yeni-donem-calisma-saatleri-degisti-bu-saatten-sonra-musteri-kabul-edilmeyecek-1107327791.html

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