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İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini oldu
İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini oldu
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İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, yeniden İtalya Milli Takımı’nın başına getirildi. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini’nin yeniden İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.Federasyon Başkanı Giovanni Malago, düzenlediği basın toplantısında “Zaman daralıyordu. Roberto Mancini’nin birçok açıdan bu görev için doğru isim olduğunu düşündüm. O, mümkün olan en iyi tercih” dedi.61 yaşındaki Mancini, 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış, takımı 2021 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa taşımıştı. Ağustos 2023’te görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, daha sonra Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zidane-fransa-milli-takiminin-yeni-teknik-direktoru-oldu-ilk-mac-turkiye-1107596992.html
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roberto mancini, i̇talya, teknik direktör, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü
roberto mancini, i̇talya, teknik direktör, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü

İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini oldu

17:53 28.07.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRoberto Mancini- Zenit
Roberto Mancini- Zenit - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, yeniden İtalya Milli Takımı’nın başına getirildi.
İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini’nin yeniden İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Federasyon Başkanı Giovanni Malago, düzenlediği basın toplantısında “Zaman daralıyordu. Roberto Mancini’nin birçok açıdan bu görev için doğru isim olduğunu düşündüm. O, mümkün olan en iyi tercih” dedi.
61 yaşındaki Mancini, 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış, takımı 2021 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa taşımıştı. Ağustos 2023’te görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, daha sonra Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçmişti.
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