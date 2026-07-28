https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/italya-milli-takiminin-yeni-teknik-direktoru-roberto-mancini-oldu-1107610469.html
İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini oldu
İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini oldu
Sputnik Türkiye
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, yeniden İtalya Milli Takımı’nın başına getirildi. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T17:53+0300
2026-07-28T17:53+0300
2026-07-28T17:53+0300
spor
roberto mancini
i̇talya
teknik direktör
futbol
futbol maçı
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102953/48/1029534861_0:77:2986:1757_1920x0_80_0_0_c442f75e1e98ff114a659a170d103796.jpg
İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini’nin yeniden İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.Federasyon Başkanı Giovanni Malago, düzenlediği basın toplantısında “Zaman daralıyordu. Roberto Mancini’nin birçok açıdan bu görev için doğru isim olduğunu düşündüm. O, mümkün olan en iyi tercih” dedi.61 yaşındaki Mancini, 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış, takımı 2021 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa taşımıştı. Ağustos 2023’te görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, daha sonra Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zidane-fransa-milli-takiminin-yeni-teknik-direktoru-oldu-ilk-mac-turkiye-1107596992.html
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102953/48/1029534861_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_b4fa193a60f2927be4735fc27d4fed0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
roberto mancini, i̇talya, teknik direktör, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü
roberto mancini, i̇talya, teknik direktör, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü
İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini oldu
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, yeniden İtalya Milli Takımı’nın başına getirildi.
İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini’nin yeniden İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Federasyon Başkanı Giovanni Malago, düzenlediği basın toplantısında “Zaman daralıyordu. Roberto Mancini’nin birçok açıdan bu görev için doğru isim olduğunu düşündüm. O, mümkün olan en iyi tercih” dedi.
61 yaşındaki Mancini, 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış, takımı 2021 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa taşımıştı. Ağustos 2023’te görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, daha sonra Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçmişti.