https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/istanbulda-denize-girislerin-yasaklandigi-5-ilcede-tedbirler-artirildi-1107526697.html

İstanbul'da denize girişlerin yasaklandığı 5 ilçede tedbirler artırıldı

İstanbul'da denize girişlerin yasaklandığı 5 ilçede tedbirler artırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı 5 ilçede tedbirler artırıldı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T17:02+0300

2026-07-24T17:02+0300

2026-07-24T17:02+0300

türki̇ye

arnavutköy

eyüpsultan

çatalca

sahil güvenlik

kandıra

denize girmek yasaklandı

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İstanbul'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı Şile, Beykoz, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Çatalca'da polis, jandarma, sahil güvenlik, zabıta ve cankurtaran ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındı.Şile'de plajlarda görev yapan cankurtaranlar, denize girilmemesi yönünde vatandaşlara anonsla uyarılarda bulunurken, devriye halinde de kontroller yürütüyor.Vatandaşlar da yasağa uyarak plajda vakit geçirip güneşlenebiliyor.Sahil Güvenlik ekiplerince tekneyle plajlara yakın mesafelerde ve koylarda kontroller gerçekleştiriliyor.Vatandaşlar yasağa uyuyorKumbaba Plajı'na gelen vatandaşlardan Şükrü Güneyli, ailesiyle birlikte 3 gündür bölgede olduğunu, yasağa uyduğunu ve denize girmediğini söyledi. Hediye Güneyli ise, yasak olduğu için denize girmediklerini, dinlenme amaçlı plajda oturduklarını, zaman zaman da görevlilerin kendilerini denize girmemeleri yönünde uyardığını ifade etti.Ayazma Plajı'ndaki vatandaşlardan Şükrü İnanır ise bu sezon denizin çok güzel olduğunu ancak boğulma nedeniyle ölümlerin de gerçekleşebileceğini söyledi. İnanır, "Bunların yaşanmaması için yetkililerce böyle bir önlemin alınması çok doğru. Biz geldik çünkü torunumuz kumda oynayacak. Denize girmeden de güzel şeyleri yaşamak mümkün." dedi.Denetimler aralıksız sürüyorDenize girişlerin yasak olduğu Arnavutköy'de ise Karaburun Plajı Cankurtaran Şefi Muhammet Can Çobanoğlu, vatandaşların sözlü, yazılı ve sosyal medya üzerinden sürekli bilgilendirildiğini belirtti.Karaburun Sahili'nde 30 cankurtaran personelinin görev yaptığını ifade eden Çobanoğlu, ekiplerin 2 jet ski, 1 kurtarma botu ve 8 gözetleme kulesiyle 1800 metrelik sahil boyunca hizmet verdiğini aktardı. Kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar kapsamında, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan'da 1 gün, Şile'de 2 gün, Beykoz'da 27 Temmuz'a kadar denize girmek yasaklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/akomdan-istanbulda-7-ilce-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1107525055.html

türki̇ye

arnavutköy

eyüpsultan

çatalca

kandıra

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arnavutköy, eyüpsultan, çatalca, sahil güvenlik, kandıra, denize girmek yasaklandı