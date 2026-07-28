https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/israil-savunma-bakanindan-carpici-itiraf-gazzenin-yuzde-70i-yikildi-1107604805.html

İsrail Savunma Bakanı'ndan çarpıcı itiraf: 'Gazze'nin yüzde 70'i yıkıldı'

İsrail Savunma Bakanı'ndan çarpıcı itiraf: 'Gazze'nin yüzde 70'i yıkıldı'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın enerji altyapısını hedef almak istediklerini ancak ABD'nin buna onay vermediğini açıkladı. Katz, Gazze Şeridi'nde yıkımın... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T15:31+0300

2026-07-28T15:31+0300

2026-07-28T15:31+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail i̇ç i̇stihbarat servisi şin-bet (şabak)

gazze

i̇ran

i̇srail

donald trump

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5e004105435331a279ab777ce8a1666.jpg

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Katz, İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlemek istediğini ancak ABD yönetiminin, bunun İran'ın komşu ülkelere karşılık vermesine ve küresel petrol piyasasında ciddi bir kriz yaşanmasına yol açabileceği endişesiyle bu plana onay vermediğini söyledi."ABD'nin İran'da daha fazla çıkarı var"İsrailli bakan, İran'a yönelik saldırılarda ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını öne sürdü.Katz ayrıca, son iki yılda İran'a yönelik operasyonlarda 35 binden fazla füze ve bomba kullandıklarını belirterek, bundan sonraki süreçte ABD'den bağımsız askeri operasyonlar düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.ABD'nin İran'da İsrail'den daha fazla stratejik çıkara sahip olduğunu savunan Katz, İran'ın İsrailli üst düzey siyasi ve askeri isimleri hedef almaya çalıştığını, bu girişimlerin ise İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından engellendiğini ileri sürdü.Lübnan, Suriye ve Gazze'den çekilmeyeceklerini söylediKatz, İsrail'in Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nde oluşturduğu tampon bölgelerden çekilmesi yönünde ABD'nin baskı yaptığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in söz konusu bölgelerden çekilmeyeceğini anladığını savunan Katz, bu konuda Washington ile temel bir görüş ayrılığı bulunmadığını öne sürdü.Lübnan'ın güneyindeki operasyonlara da değinen Katz, sınır hattında geçmişi yaklaşık bir asra dayanan 24 Lübnan köyünde 15 ila 20 bin evin yıkıldığını açıkladı."Gazze'nin neredeyse yüzde 70'i yıkıldı"Katz'ın en dikkat çeken açıklamaları ise Gazze Şeridi'ndeki yıkıma ilişkin oldu.İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını değerlendirirken, "Gazze'yi yok ettik" ifadesini kullanan Katz, yalnızca yer altındaki tünelleri değil, konutları da hedef aldıklarını söyledi.Katz, "Gazze'de sadece yerin altını değil bütün evleri de yok ediyoruz. Bugün Gazze'nin neredeyse yüzde 70'i yıkılmış durumda. Bugün Şucaiyye yok, Cibaliya yok" ifadeleriyle bölgedeki yıkımın boyutunu anlattı.Öte yandan İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İran kaynaklı güvenlik tehditleri nedeniyle ABD ziyareti için olağanüstü güvenlik önlemleri altında ve gizlice ülkeden ayrıldığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html

gazze

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail i̇ç i̇stihbarat servisi şin-bet (şabak), gazze, i̇ran, i̇srail, donald trump, abd