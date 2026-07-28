https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html

BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD’li diplomatlardan Fransa’ya protesto

BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD’li diplomatlardan Fransa’ya protesto

Sputnik Türkiye

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği diplomatları, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Fransa temsilcisinin konuşması esnasında salonu terk... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T14:36+0300

2026-07-28T14:36+0300

2026-07-28T13:39+0300

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ABD’nin BM Daimi Temsilciliği diplomatları, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa temsilcisinin konuşması sırasında salonu terk etti. Fransa'nın konuşması boyunca ABD’li temsilcilerin masadaki koltukları boş kalırken, diplomatlar konuşmanın ardından salona geri döndü.Söz konusu tepkinin, Fransa’nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşımdan kaynaklandığı belirtildi.Gerginliğe yol açan süreç, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün görev süresinin dört yıl daha uzatılmasına ilişkin oylamayla başladı. BM’nin New York’taki genel merkezinde yapılan oylamada ABD ve Rusya, Türk’ün görev süresinin uzatılmasına karşı oy kullanırken, Fransa karara destek verdi. Oylamanın ardından Fransız diplomatlar yaptıkları paylaşımda, "ABD bir zamanlar insan hakları konusunda bir fenerdi, ancak artık öyle değil" ifadelerini kullandı.Protestonun ardından söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negrea, salondan ayrılma gerekçelerini açıklayarak şu şekilde konuştu:

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abd, fransa, rusya, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm), insan hakları, volker türk