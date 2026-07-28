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BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD’li diplomatlardan Fransa’ya protesto
BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD’li diplomatlardan Fransa’ya protesto
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği diplomatları, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Fransa temsilcisinin konuşması esnasında salonu terk... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD’nin BM Daimi Temsilciliği diplomatları, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa temsilcisinin konuşması sırasında salonu terk etti. Fransa'nın konuşması boyunca ABD’li temsilcilerin masadaki koltukları boş kalırken, diplomatlar konuşmanın ardından salona geri döndü.Söz konusu tepkinin, Fransa’nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşımdan kaynaklandığı belirtildi.Gerginliğe yol açan süreç, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün görev süresinin dört yıl daha uzatılmasına ilişkin oylamayla başladı. BM’nin New York’taki genel merkezinde yapılan oylamada ABD ve Rusya, Türk’ün görev süresinin uzatılmasına karşı oy kullanırken, Fransa karara destek verdi. Oylamanın ardından Fransız diplomatlar yaptıkları paylaşımda, "ABD bir zamanlar insan hakları konusunda bir fenerdi, ancak artık öyle değil" ifadelerini kullandı.Protestonun ardından söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negrea, salondan ayrılma gerekçelerini açıklayarak şu şekilde konuştu:
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abd, fransa, rusya, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm), insan hakları, volker türk
abd, fransa, rusya, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm), insan hakları, volker türk
BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD’li diplomatlardan Fransa’ya protesto
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği diplomatları, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Fransa temsilcisinin konuşması esnasında salonu terk ederek protesto eyleminde bulundu.
ABD’nin BM Daimi Temsilciliği diplomatları, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa temsilcisinin konuşması sırasında salonu terk etti. Fransa'nın konuşması boyunca ABD’li temsilcilerin masadaki koltukları boş kalırken, diplomatlar konuşmanın ardından salona geri döndü.
Söz konusu tepkinin, Fransa’nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşımdan kaynaklandığı belirtildi.
Gerginliğe yol açan süreç, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün görev süresinin dört yıl daha uzatılmasına ilişkin oylamayla başladı. BM’nin New York’taki genel merkezinde yapılan oylamada ABD ve Rusya, Türk’ün görev süresinin uzatılmasına karşı oy kullanırken, Fransa karara destek verdi. Oylamanın ardından Fransız diplomatlar yaptıkları paylaşımda, "ABD bir zamanlar insan hakları konusunda bir fenerdi, ancak artık öyle değil" ifadelerini kullandı.
Protestonun ardından söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negrea, salondan ayrılma gerekçelerini açıklayarak şu şekilde konuştu:
"Burada, ister bugün tartıştığımız Ukrayna çatışması olsun, ister insan hakları gibi barış ve güvenlikle doğrudan ilgili olmayan konular olsun, her hususta haklı bir öfke sergileyen ve diğerlerine ders vermeye çalışan bir Konsey üyesi olduğunu belirtmek isterim. Fransa'nın konuşması sırasında salondan çıkmamızın sebebi tam olarak buydu."