Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/israil-ordusuna-bati-seriada-yeni-kampin-bosaltilmasina-yonelik-hazirlik-emri-verildi-1107612066.html
‘İsrail ordusuna Batı Şeria'da yeni kampın boşaltılmasına yönelik hazırlık emri verildi’
‘İsrail ordusuna Batı Şeria'da yeni kampın boşaltılmasına yönelik hazırlık emri verildi’
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu komutanlığına Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanma emrini verdiğini belirtti. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T19:33+0300
2026-07-28T19:33+0300
dünya
i̇srail
yisrael katz
ortadoğu
batı şeria
tulkarm mülteci kampı
cenin mülteci kampı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31afe7a918576a12b466588562318f3e.jpg
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komutanlığına Tulkarm, Nur Şems ve Cenin'deki operasyonlara benzer şekilde Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanmaları emrini verdiğini söyledi.Katz ayrıca bölgedeki taarruz eylemlerinin genişletilmesini de emretti.İsrailli bakan önceki gün 'İsrailli sivillerine yönelik saldırıların sıklaşması' nedeniyle hükümetin, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait köyleri ve kasabaları tahliye etmenin imkanlarını değerlendirdiğini açıklamılştı.Batı Şeria'da tehlikeli bir askeri tırmanış yaşanıyor. Filistinlilere yönelik kapsamlı yerleşimci saldırıları, her gün ev yıkımları ve tutuklamalar devam ederken, bölgede topyekun bir tırmanış olasılığına dair uyarılar giderek artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/israil-savunma-bakanindan-carpici-itiraf-gazzenin-yuzde-70i-yikildi-1107604805.html
i̇srail
batı şeria
tulkarm mülteci kampı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec21af983683459afdd9fdb5fd4886af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, yisrael katz, ortadoğu, batı şeria, tulkarm mülteci kampı, cenin mülteci kampı
i̇srail, yisrael katz, ortadoğu, batı şeria, tulkarm mülteci kampı, cenin mülteci kampı

‘İsrail ordusuna Batı Şeria'da yeni kampın boşaltılmasına yönelik hazırlık emri verildi’

19:33 28.07.2026
© AP Photo / Dan Balilty Israel Katz
 Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Dan Balilty
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu komutanlığına Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanma emrini verdiğini belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komutanlığına Tulkarm, Nur Şems ve Cenin'deki operasyonlara benzer şekilde Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanmaları emrini verdiğini söyledi.
Katz ayrıca bölgedeki taarruz eylemlerinin genişletilmesini de emretti.
İsrailli bakan önceki gün 'İsrailli sivillerine yönelik saldırıların sıklaşması' nedeniyle hükümetin, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait köyleri ve kasabaları tahliye etmenin imkanlarını değerlendirdiğini açıklamılştı.
Batı Şeria'da tehlikeli bir askeri tırmanış yaşanıyor. Filistinlilere yönelik kapsamlı yerleşimci saldırıları, her gün ev yıkımları ve tutuklamalar devam ederken, bölgede topyekun bir tırmanış olasılığına dair uyarılar giderek artıyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail Savunma Bakanı'ndan çarpıcı itiraf: 'Gazze'nin yüzde 70'i yıkıldı'
15:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала