https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/israil-ordusuna-bati-seriada-yeni-kampin-bosaltilmasina-yonelik-hazirlik-emri-verildi-1107612066.html
‘İsrail ordusuna Batı Şeria'da yeni kampın boşaltılmasına yönelik hazırlık emri verildi’
‘İsrail ordusuna Batı Şeria'da yeni kampın boşaltılmasına yönelik hazırlık emri verildi’
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu komutanlığına Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanma emrini verdiğini belirtti. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T19:33+0300
2026-07-28T19:33+0300
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ortadoğu
batı şeria
tulkarm mülteci kampı
cenin mülteci kampı
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komutanlığına Tulkarm, Nur Şems ve Cenin'deki operasyonlara benzer şekilde Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanmaları emrini verdiğini söyledi.Katz ayrıca bölgedeki taarruz eylemlerinin genişletilmesini de emretti.İsrailli bakan önceki gün 'İsrailli sivillerine yönelik saldırıların sıklaşması' nedeniyle hükümetin, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait köyleri ve kasabaları tahliye etmenin imkanlarını değerlendirdiğini açıklamılştı.Batı Şeria'da tehlikeli bir askeri tırmanış yaşanıyor. Filistinlilere yönelik kapsamlı yerleşimci saldırıları, her gün ev yıkımları ve tutuklamalar devam ederken, bölgede topyekun bir tırmanış olasılığına dair uyarılar giderek artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/israil-savunma-bakanindan-carpici-itiraf-gazzenin-yuzde-70i-yikildi-1107604805.html
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batı şeria
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i̇srail, yisrael katz, ortadoğu, batı şeria, tulkarm mülteci kampı, cenin mülteci kampı
i̇srail, yisrael katz, ortadoğu, batı şeria, tulkarm mülteci kampı, cenin mülteci kampı
‘İsrail ordusuna Batı Şeria'da yeni kampın boşaltılmasına yönelik hazırlık emri verildi’
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu komutanlığına Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanma emrini verdiğini belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komutanlığına Tulkarm, Nur Şems ve Cenin'deki operasyonlara benzer şekilde Batı Şeria'daki kamplardan birinde askeri operasyona hazırlanmaları emrini verdiğini söyledi.
Katz ayrıca bölgedeki taarruz eylemlerinin genişletilmesini de emretti.
İsrailli bakan önceki gün 'İsrailli sivillerine yönelik saldırıların sıklaşması' nedeniyle hükümetin, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait köyleri ve kasabaları tahliye etmenin imkanlarını değerlendirdiğini açıklamılştı.
Batı Şeria'da tehlikeli bir askeri tırmanış yaşanıyor. Filistinlilere yönelik kapsamlı yerleşimci saldırıları, her gün ev yıkımları ve tutuklamalar devam ederken, bölgede topyekun bir tırmanış olasılığına dair uyarılar giderek artıyor.