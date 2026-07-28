İslam Memiş: Banka ATM’sinden gram altın alır mısınız?

ATM’lerden veya banka hesapları üzerinden fiziki gram/çeyrek altın alırken ya da hesaptaki altını fiziki olarak çekerken uygulanan masraflar, iki temel kaleme ayrılır: Makas aralığı (alış-satış fiyat farkı): Bu maliyetlerin yapısı bankalara ve dönemsel piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bunlardan biri ‘makas aralığı’ yani alış ve satış fiyatı. Dijital altın hesaplarında olduğu gibi, ATM üzerinden yapılan altın alım-satım işlemlerinde de bankanın belirlediği bir alış ve satış kuru farkı (makas aralığı) bulunur. Piyasadaki anlık altın kuru ile bankanın ATM ekranına yansıttığı kur arasında her zaman bir dalgalanma payı vardır. Özellikle küresel piyasalardaki hareketlilik, hafta sonu kapanışları veya gece saatlerindeki likidite durumuna göre bu makas aralığı genişleyebilir. (Saat 17:00’den sonra makas aralığı iyice açılır).