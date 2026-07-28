İslam Memiş: Banka ATM’sinden gram altın alır mısınız?
© AAİslam Memiş
© AA
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Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde banka ATM'lerinden gram altın alımı konusunu değerlendirdi. Memiş "Banka ATM’sinden gram altın alır mısınız?" ifadelerini kullandı.
Fiziki altın alımı için banka para çekme makinelerinin kullanımını köşesine taşıyan piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde konuya dair şu açıklamaları yaptı:
Büyükşehirlerdeki seçili pilot ATM’lere entegre edilen özel modüller üzerinden 7 gün 24 saat gram altın alabiliyorsunuz. Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanı gelişmeye devam ettikçe, tüketiciler için de çeşitli uygulamalar devreye giriyor. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ATM’den altın alımı uygulaması ise maalesef dolandırıcılık hadisesiyle son bulmuştu. Birileri sahte altın ile ATM’deki gerçek altını değiştirmiş, ATM’deki altının sahte olduğunu öğrenen vatandaş bankayı şikâyet etmişti.
Peki bugün ne değişti? Geçmiş kötü tecrübeler bankanın daha güvenli işlem yapmasına neden oldu. Türkiye’deki rafinerilerde basılan gram altınlar, bankanın kendi logolu ve güvenli paketinde satışa sunuluyor.
ATM’lerden veya banka hesapları üzerinden fiziki gram/çeyrek altın alırken ya da hesaptaki altını fiziki olarak çekerken uygulanan masraflar, iki temel kaleme ayrılır: Makas aralığı (alış-satış fiyat farkı): Bu maliyetlerin yapısı bankalara ve dönemsel piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bunlardan biri ‘makas aralığı’ yani alış ve satış fiyatı. Dijital altın hesaplarında olduğu gibi, ATM üzerinden yapılan altın alım-satım işlemlerinde de bankanın belirlediği bir alış ve satış kuru farkı (makas aralığı) bulunur. Piyasadaki anlık altın kuru ile bankanın ATM ekranına yansıttığı kur arasında her zaman bir dalgalanma payı vardır. Özellikle küresel piyasalardaki hareketlilik, hafta sonu kapanışları veya gece saatlerindeki likidite durumuna göre bu makas aralığı genişleyebilir. (Saat 17:00’den sonra makas aralığı iyice açılır).
ATM’den ambalajlı, sertifikalı gram altın veya ziynet eşyası çekerken bankalar, kağıt (kaydi) altının fiziki forma dönüştürülmesi, ambalajlanması, lojistiği ve ATM’ye yerleştirilmesi süreçleri için ek bir fiziki teslimat/hizmet ücreti (komisyon) tahsil eder. Bu ücret, bankanın tarifesine ve çekilen altının gramajına/türüne göre (gram altın veya çeyrek altın bazında) değişiklik gösterir. Uygulamayı Türkiye’de ilk devreye sokan katılım bankacılığı, gram veya çeyrek başına sabit bir hizmet bedeli ya da dönemsel güncellenen oranlar yansıtılabiliyor. Bu tutarlar, piyasa koşullarına ve enflasyon güncellemelerine bağlı olarak periyodik olarak artırılabiliyor.