https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/3-gun-boyunca-sistemler-kapanacak-islem-yapilmayacak-1107576253.html
3 gün boyunca sistemler kapanacak, işlem yapılmayacak
3 gün boyunca sistemler kapanacak, işlem yapılmayacak
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, birçok kişiyi ilgilendiren sistem çalışması için duyuruda bulundu. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T13:23+0300
2026-07-27T13:23+0300
2026-07-27T13:23+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
gelir vergisi
gelir
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Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri ilgilendiren duyuruyu yayımladı. Başkanlık, e-Beyan sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, 01 Ağustos 026 Saat 00:00 ila 03 Ağustos 2026 Saat 23:59 tarihleri arasında, beyanname sistemlerine (DBS, e-Beyanname, İnternet Vergi Dairesi) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyeceğini duyurdu.GİB, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için beyanname sistemleri ivedilikle yeniden aktif hale getirileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yargitaydan-bsmv-karari-vergi-musteriden-mi-tahsil-edilecek--1107493586.html
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gelir i̇daresi başkanlığı, gelir vergisi, gelir
gelir i̇daresi başkanlığı, gelir vergisi, gelir
3 gün boyunca sistemler kapanacak, işlem yapılmayacak
Gelir İdaresi Başkanlığı, birçok kişiyi ilgilendiren sistem çalışması için duyuruda bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri ilgilendiren duyuruyu yayımladı.
Başkanlık, e-Beyan sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, 01 Ağustos 026 Saat 00:00 ila 03 Ağustos 2026 Saat 23:59 tarihleri arasında, beyanname sistemlerine (DBS, e-Beyanname, İnternet Vergi Dairesi) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyeceğini duyurdu.
GİB, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için beyanname sistemleri ivedilikle yeniden aktif hale getirileceğini açıkladı.