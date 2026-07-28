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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iran-uzmanindan-dikkat-ceken-iddia-tahran-ukraynaya-dogrudan-askeri-yanit-verebilir-1107599338.html
İran uzmanından dikkat çeken iddia: Tahran, Ukrayna'ya doğrudan askeri yanıt verebilir
İran uzmanından dikkat çeken iddia: Tahran, Ukrayna'ya doğrudan askeri yanıt verebilir
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İran ile Ukrayna arasındaki gerilim, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ardından yeni bir boyuta taşındı. Avrupa Dış İlişkiler... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T13:30+0300
2026-07-28T13:30+0300
i̇ran
tahran
ellie geranmayeh
donald trump
ukrayna
avrupa dış ilişkiler konseyi (ecfr)
i̇ran dışişleri bakanlığı
the american conservative
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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde (ECFR) İran uzmanı olarak görev yapan Ellie Geranmayeh, The American Conservative dergisine verdiği röportajda, İran'ın Hazar Denizi'nde ticaret gemisine düzenlenen saldırıya Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanarak karşılık verebileceğini söyledi.Geranmayeh'e göre, Tahran'da göreve gelen yeni yönetim önceki dönemlere kıyasla daha yüksek risk almaya hazır bir yaklaşım benimsiyor. Bu nedenle İran'ın saldırıya doğrudan yanıt verme ihtimali göz ardı edilmemeli."Kiev tüm sınırları aştı" değerlendirmesiRöportajda, Kiev yönetiminin İran'a yönelik eylemlerinde yeni bir eşiği aştığı değerlendirmesine yer verildi. Analizde, yeni İran yönetiminin bu saldırıya sessiz kalmasının beklenmediği ve doğrudan karşılık verme ihtimalinin yüksek olduğu savunuldu.Geranmayeh ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyareti öncesinde gerçekleşen saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını öne sürdü. Uzman, saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini kazanma amacı taşıyor olabileceğini iddia etti.Tahran: Misilleme hakkımız saklıİran Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İran'a ait bir ticaret gemisini askeri olarak hedef aldığını duyurdu.Açıklamaya göre saldırıda bir denizci hayatını kaybetti, bir denizci de yaralandı. İran yönetimi, olayın ardından misilleme hakkını saklı tuttuğunu ilan etti ancak olası bir karşılığın kapsamı veya zamanlamasına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.Kremlin'den gerilimi tırmandırmama mesajıKonuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın İran ve diğer ülkelere yönelik eylemlerini değerlendirirken, çatışmanın daha da genişlemesini istemediklerini ifade etti.Peskov'un açıklaması, Hazar Denizi çevresinde yaşanan son gelişmelerin yalnızca İran ile Ukrayna'yı değil, bölgedeki diğer aktörleri de yakından ilgilendirdiğine işaret eden diplomatik mesaj olarak değerlendirildi.
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i̇ran, tahran, ellie geranmayeh, donald trump, ukrayna, avrupa dış ilişkiler konseyi (ecfr), i̇ran dışişleri bakanlığı, the american conservative, abd, haberler
i̇ran, tahran, ellie geranmayeh, donald trump, ukrayna, avrupa dış ilişkiler konseyi (ecfr), i̇ran dışişleri bakanlığı, the american conservative, abd, haberler

İran uzmanından dikkat çeken iddia: Tahran, Ukrayna'ya doğrudan askeri yanıt verebilir

13:30 28.07.2026
© AP Photo / Ebrahim NorooziABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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İran ile Ukrayna arasındaki gerilim, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ardından yeni bir boyuta taşındı. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden İran uzmanı Ellie Geranmayeh, Tahran'ın saldırıya askeri misilleme yapabileceğini öne sürerken, İran yönetimi de misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde (ECFR) İran uzmanı olarak görev yapan Ellie Geranmayeh, The American Conservative dergisine verdiği röportajda, İran'ın Hazar Denizi'nde ticaret gemisine düzenlenen saldırıya Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanarak karşılık verebileceğini söyledi.
Geranmayeh'e göre, Tahran'da göreve gelen yeni yönetim önceki dönemlere kıyasla daha yüksek risk almaya hazır bir yaklaşım benimsiyor. Bu nedenle İran'ın saldırıya doğrudan yanıt verme ihtimali göz ardı edilmemeli.

"Kiev tüm sınırları aştı" değerlendirmesi

Röportajda, Kiev yönetiminin İran'a yönelik eylemlerinde yeni bir eşiği aştığı değerlendirmesine yer verildi. Analizde, yeni İran yönetiminin bu saldırıya sessiz kalmasının beklenmediği ve doğrudan karşılık verme ihtimalinin yüksek olduğu savunuldu.
Geranmayeh ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyareti öncesinde gerçekleşen saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını öne sürdü. Uzman, saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini kazanma amacı taşıyor olabileceğini iddia etti.

Tahran: Misilleme hakkımız saklı

İran Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İran'a ait bir ticaret gemisini askeri olarak hedef aldığını duyurdu.
Açıklamaya göre saldırıda bir denizci hayatını kaybetti, bir denizci de yaralandı. İran yönetimi, olayın ardından misilleme hakkını saklı tuttuğunu ilan etti ancak olası bir karşılığın kapsamı veya zamanlamasına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kremlin'den gerilimi tırmandırmama mesajı

Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın İran ve diğer ülkelere yönelik eylemlerini değerlendirirken, çatışmanın daha da genişlemesini istemediklerini ifade etti.
Peskov'un açıklaması, Hazar Denizi çevresinde yaşanan son gelişmelerin yalnızca İran ile Ukrayna'yı değil, bölgedeki diğer aktörleri de yakından ilgilendirdiğine işaret eden diplomatik mesaj olarak değerlendirildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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