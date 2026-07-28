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Irak Başbakanı Zeydi'nin Ankara programı açıklandı: Ekonomi, su, güvenlik ve yatırım
Irak Başbakanı Zeydi'nin Ankara programı açıklandı: Ekonomi, su, güvenlik ve yatırım
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bugün gerçekleştireceği Ankara ziyaretinde, ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Irak Başbakanlık Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Zeydi'nin beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.Açıklamada, Zeydi'nin Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi.Görüşmelerde, ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortak öneme sahip bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.Açıklamada ayrıca ziyaret kapsamında mevcut ikili anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarının uygulanmasına yönelik mekanizmaların görüşülmesi, komşu iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ortak altyapı projelerinin takibi ve geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/irak-petrol-ihracati-icin-iki-yeni-guzergah-acmayi-planliyor-hurmuz-bogazina-bagimli-olmamaliyiz-1107358593.html
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Irak Başbakanı Zeydi'nin Ankara programı açıklandı: Ekonomi, su, güvenlik ve yatırım

12:34 28.07.2026
© AA / Murtadha Al-SudaniIrak Başbakanı Ali ez-Zeydi
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Murtadha Al-Sudani
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Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bugün gerçekleştireceği Ankara ziyaretinde, ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı bildirildi.
Irak Başbakanlık Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Zeydi'nin beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, Zeydi'nin Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi.
Görüşmelerde, ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortak öneme sahip bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca ziyaret kapsamında mevcut ikili anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarının uygulanmasına yönelik mekanizmaların görüşülmesi, komşu iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ortak altyapı projelerinin takibi ve geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı ifade edildi.
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