https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/irak-petrol-ihracati-icin-iki-yeni-guzergah-acmayi-planliyor-hurmuz-bogazina-bagimli-olmamaliyiz-1107358593.html

Irak, petrol ihracatı için iki yeni güzergah açmayı planlıyor: 'Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamalıyız'

Irak, petrol ihracatı için iki yeni güzergah açmayı planlıyor: 'Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamalıyız'

Sputnik Türkiye

Irak, petrol ihracatını çeşitlendirmek amacıyla Türkiye'nin Ceyhan Limanı ve Suriye'nin Baniyas kenti üzerinden iki yeni ihracat güzergahı açmaya hazırlanıyor... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T15:35+0300

2026-07-18T15:35+0300

2026-07-18T15:35+0300

dünya

ortadoğu

chris wright

tom barrack

irak

abd

hürmüz boğazı

chevron

türkiye

ceyhan limanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104876896_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_22e74bd0f60a317047c60416e9a061c9.jpg

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir yaptığı açıklamada, petrol ihracatı için Türkiye'nin Ceyhan Limanı ve Suriye'nin Baniyas kenti üzerinbden iki ek ihracat güzergahı açıkmayı planladıklarını duyurdu.Hüdeyir yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Bağdat'ın yalnızca Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen tek bir ihracat güzergahına bağımlı olmaması gerektiğini belirten Hüdeyir, bunun ülkenin sahip olduğu petrol ve doğal gaz rezervlerinin büyüklüğüyle bağdaşmadığını ifade ederek savaşlar başlamadan önce Irak'ın hammadde ihracatını farklı kanallar üzerinden gerçekleştirmeye yönelik bir çeşitlendirme stratejisi izlediğini hatırlattı.Hüdeyir, Amerikan enerji şirketi Chevron ile yapılan anlaşmanın dört projeyi kapsadığını da söyledi. Söz konusu projeler arasında Batı Kurna-2 petrol sahasının geliştirilmesi, Nasiriye ve Balad bölgelerindeki petrol bloklarının işletmeye alınması ile Irak'ın güneyinden Ceyhan ve Baniyas'a uzanacak boru hattı altyapısının inşası yer alıyor.Petrol Bakanı ayrıca Irak'ın ExxonMobil ile de iş birliği yaptığını ve petrol-doğalgaz sektörü ile enerji altyapısının geliştirilmesi amacıyla diğer büyük uluslararası şirketleri de ülkeye çekmeyi hedeflediğini belirtti.Irak ile Suriye, ham petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi için anlaştıIrak ile Suriye, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşasını ve faaliyete geçmesini öngören mutabakat metnini ABD'nin başkenti Washington'da imzaladı.Mutabakat metni, ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Bassem Abdul Karim Nasr ile Suriye adına Suriye Petrol Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Youssef Qablawi tarafından imzalandı.ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen imza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirecek projenin bölge açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.Mutabakat zaptının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyumun projenin teknik ve finansal süreçlerini yürüteceği kaydedildi.Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından 'ikincil konuma düşürecek' bir sürecin önünü açacağını belirtti.Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesini Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na bağlayan boru hattı, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sırasında hasar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/buyuk-savasi-onleyecek-ittifak-konferansi-turkiye-rusya-cin-ve-iranin-is-birligi-guclenmeli-1107357147.html

irak

abd

hürmüz boğazı

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, chris wright, tom barrack, irak, abd, hürmüz boğazı, chevron, türkiye, ceyhan limanı, suriye