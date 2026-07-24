https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-ifade-veren--altayli-kumarbaz-dolandiriciliktan-hapse-girmis-bir-adam-1107527062.html

Ahbap Derneği soruşturmasında ifade veren Altaylı: 'Kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim'

Ahbap Derneği soruşturmasında ifade veren Altaylı: 'Kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim'

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren gazeteci Fatih Altaylı, "Haluk Levent ve Ahbap Derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T16:55+0300

2026-07-24T16:55+0300

2026-07-24T16:55+0300

türki̇ye

haluk levent

fatih altaylı

ahbap derneği

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Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı ifade verdi. Altaylı, Levent'i "kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam" olarak bildiğini belirterkin, "Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. 2017 yılında Ahbap isimli bir dernek kurdu. Bu dernekle ben para topladığını bilmiyordum. Bu dernek vasıtasıyla hayırseverleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturup bu insanlara da konser, etkinlik vb. gibi programlar düzenliyor olarak biliyordum." dedi.Yazı yazdım benimle irtibatı kestiAltaylı, 2020'deki orman yangınlarında Ahbap ve Levent'in uçak kiralayıp yangın söndürme faaliyetlerine fiilen katılıp çaba gösterdiğini, bu durumun hem kendi nazarında hem de kamuoyunda söz konusu derneğe sempati oluşturduğunu belirtti.Haluk Levent'in 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ahbap Derneği vasıtasıyla yardım faaliyetlerinde bulunduğunu ancak o dönem Levent ile ilgili kafasında soru işaretlerinin devam ettiğini söyleyen Altaylı, "Kamuoyunda ve şahsen benim nazarımda hem orman yangınlarında yapmış olduğu çalışmalar hem de depremin yaşandığı ilk andan itibaren yaptıkları ile bu kişiler hakkında bir güven ortamı oluştu. Bu güven ortamı ile birlikte benim de Ahbap ile ilgili olumlu yönde söylemlerim olmuş olabilir. Ama bununla birlikte ben kesinlikle bu adamın geçmişinde kumar, mali suçlar gibi yüz kızartıcı olaylar bulunması hasebiyle bu derneğin kesinlikle çok iyi denetlenmesi gerektiğini savundum. Hatta bu konuda 'Haluk çuvallamamalısın, süt gibi lekesiz görünmek zorundasın.' minvalinde yazılar kaleme aldım. Bunun üzerine Haluk Levent benimle irtibatı kesti. Telefonlarıma cevap vermemeye başladı." diye konuştu.Bu süreçten sonra Ahbap Derneğinin ve Haluk Levent'in bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini her platformda söylediğini vurgulayan Altaylı, birkaç ay önce bu konuyla ilgili bir yazı daha yazdığını, bu yazıdan sonra Levent'in kendisine, "Çok çok haklısın abim, 10 ay kadar önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim, sözüm söz bu mesaj da burada kalsın." şeklinde mesaj attığını, kendisinin de Levent'e "Bu iş böyle olmaz. Büyük denetim firmaları ile çalışmalısın. Her şeyi açık ve net bir şekilde yayınlamalısın." diye cevap verdiğini, bundan kısa süre sonra Levent'in gözaltına alındığını belirtti.Ben kendisine para göndermedim Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğu dönemde Habertürk'te çalıştığını, bir programında Kızılay'ın ya da AFAD'ın karalanmaya çalışılması sırasında iki kurumu savunduğunu dile getiren Altaylı, şunları kaydetti:"Biz o dönem oluşan havada Ahbap'a ve taşın altına elini sokan herkese vesile olmaya çalıştık. Benim Ahbap Derneğine veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Ahbap Derneğinin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım. Çünkü Habertürk'ten o dönem ayrılmıştım. Elimde o dönem bu denetlemeyi yapabilecek yetki ve kabiliyet bulunmamaktaydı. Sadece yazılarımda ve Youtube videolarımda bu işin profesyonelce denetlenmesi gerektiğini ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundum. Elimden gelen bu kadardı. Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent'in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk. Ben o süreçte, 'her insan ikinci bir şansı hak eder' ve insanların yardımına koşan herkesi destekleme düşüncesi ile bu yayınları yaptım ve tweetleri attım. Ancak şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Depremden sonra Türkiye bir genel seçim ve yerel seçim geçirdi. Yoğun gündem içerisinde bu işi yeterince takip edememiş olabiliriz. Zaten denetim yetkisi de bizde değildi. Ama gelinen aşamada Haluk Levent ve Ahbap Derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ahbap-sorusturmasi-kapsaminda-hazal-kaya-ozlem-gurses-ve-rusen-cakir-adliyeye-geldi--1107517508.html

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haluk levent, fatih altaylı, ahbap derneği