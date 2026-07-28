https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/icisleri-bakanligi-duyurdu-kirmizi-bultenle-aranan-27-ulusal-seviyede-aranan-38-suclu-ulkeye-1107593861.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu ülkeye getirildi'
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu ülkeye getirildi'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T11:10+0300
2026-07-28T11:10+0300
2026-07-28T11:10+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
kırmızı bülten
arama
suçluların iadesi
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y, İ.A, T.F, Ü.C, E.B, Ö.G, B.G, Ö.H, A.K, M.E, T.A, H.U, H.Y, M.Y, E.Ç, Ö.M.F, İ.H.K, H.K, M.Y, M.H.Ö, B.G, H.D, T.B, M.Y, İ.K, B.V. ve M.K. ile ulusal seviyede aranan N.K, M.A, H.Ö, A.A, Y.Ç, D.Ç, M.Ç, M.A.C, B.U, E.B, T.Ş, N.T, O.E, S.D, E.Ç, B.V, A.A, K.H, İ.C, H.E, T.T, S.A, M.Ç, E.K, U.Ş, U.K, F.Ö, B.Ç, Ü.D, Y.Ü, M.G, B.A, M.Ö, S.Ç, H.K, M.D, S.O. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."8 ülmeden geri getirildilerŞüphelilerin Gürcistan (51), Almanya (7), Belçika (2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ülkeye geri getirildiği belirtilen açıklamada, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/40-kisiye-mezar-olan-apartmanin-muteahhidi-turkiyeye-iade-edildi-depremden-bir-gun-sonra-kacmisti-1105768282.html
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i̇çişleri bakanlığı, kırmızı bülten, arama, suçluların iadesi
i̇çişleri bakanlığı, kırmızı bülten, arama, suçluların iadesi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu ülkeye getirildi'
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y, İ.A, T.F, Ü.C, E.B, Ö.G, B.G, Ö.H, A.K, M.E, T.A, H.U, H.Y, M.Y, E.Ç, Ö.M.F, İ.H.K, H.K, M.Y, M.H.Ö, B.G, H.D, T.B, M.Y, İ.K, B.V. ve M.K. ile ulusal seviyede aranan N.K, M.A, H.Ö, A.A, Y.Ç, D.Ç, M.Ç, M.A.C, B.U, E.B, T.Ş, N.T, O.E, S.D, E.Ç, B.V, A.A, K.H, İ.C, H.E, T.T, S.A, M.Ç, E.K, U.Ş, U.K, F.Ö, B.Ç, Ü.D, Y.Ü, M.G, B.A, M.Ö, S.Ç, H.K, M.D, S.O. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."
8 ülmeden geri getirildiler
Şüphelilerin Gürcistan (51), Almanya (7), Belçika (2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ülkeye geri getirildiği belirtilen açıklamada, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.