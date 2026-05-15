40 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Türkiye'ye iade edildi: Depremden bir gün sonra kaçmıştı

Adana'da depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Türkiye'ye iade edildi.

2026-05-15T17:34+0300

6 Şubat Depremi'nde Adana'da yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba, Türkiye'ye iade edildi. Tayland'dan getirilen Aybaba, depremin ertesi günü kaçmıştı. Depremden bir gün sonra kaçmıştıİçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan şüpheli, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bir gün sonra, 7 Şubat 2023'te İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçtı.Kırmızı bülten çıkarılmıştıKaçışın tespit edilmesinin ardından şahıs hakkında adli makamlarca yakalama emri düzenlendi. Bu karara istinaden Aybaba'nın uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten çıkarıldı.Kırmızı bültenle aranan ve hakkında tahdit kaydı bulunan Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığının takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan'da gözaltına alındı.Gözaltına alınmasının ardından firari hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği koordinasyonunda iade süreci başlatıldı.Aybaba, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla 14 Mayıs'ta Tayland'dan sınır dışı edildi ve Türkiye'ye getirildi.

