Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/hamas-heyeti-gazze-ateskesinin-ikinci-asamasini-gorusmek-uzere-kahireye-gidiyor-1107598150.html
Hamas heyeti, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor
Hamas heyeti, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor
Sputnik Türkiye
Hamas, müzakere heyetinin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gideceğini... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T13:05+0300
2026-07-28T13:05+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575a825d8b1d78ea1b4ce553ee0091fb.jpg
Hamas, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri sürdürmek amacıyla heyetinin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini açıkladı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, müzakere heyetinin ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamaya göre heyetin, Mısırlı yetkililerin yanı sıra Türkiye ve Katar'dan arabulucular ile Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.İkinci aşamaya geçiş süreci görüşülecekGörüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, daha önce Şarm eş-Şeyh'te varılan mutabakatların uygulanmasının güvence altına alınması, Gazze'deki insani durumun ele alınması ve ateşkes planının ikinci aşamasına geçiş sürecinin değerlendirilmesi hedefleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamış, anlaşma İsrail hükümetinin onayının ardından ertesi gün yürürlüğe girmişti.İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise 14 Ocak'ta Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.Öte yandan Gazze Şeridi'nin yönetimi için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuş olsa da İsrail, komitenin bölgeye girişine henüz izin vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iran-savasindan-beri-yuz-yuze-ilk-trump-netanyahu-gorusmesi-muzakereleri-etkiler-mi-1107596653.html
gazze
gazze şeridi
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f69366527966d54592782cbedb83ca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, hamas
ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, hamas

Hamas heyeti, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor

13:05 28.07.2026
© AA / Saeed M. M. T. JarasHamas'tan İsrailli esirlerin cenaze teslimi
Hamas'tan İsrailli esirlerin cenaze teslimi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
Abone ol
Hamas, müzakere heyetinin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gideceğini duyurdu.
Hamas, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri sürdürmek amacıyla heyetinin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, müzakere heyetinin ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamaya göre heyetin, Mısırlı yetkililerin yanı sıra Türkiye ve Katar'dan arabulucular ile Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

İkinci aşamaya geçiş süreci görüşülecek

Görüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, daha önce Şarm eş-Şeyh'te varılan mutabakatların uygulanmasının güvence altına alınması, Gazze'deki insani durumun ele alınması ve ateşkes planının ikinci aşamasına geçiş sürecinin değerlendirilmesi hedefleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamış, anlaşma İsrail hükümetinin onayının ardından ertesi gün yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise 14 Ocak'ta Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.
Öte yandan Gazze Şeridi'nin yönetimi için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuş olsa da İsrail, komitenin bölgeye girişine henüz izin vermedi.
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran savaşından beri yüz yüze ilk Trump-Netanyahu görüşmesi: Müzakereleri etkiler mi?
12:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала