https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/hamas-heyeti-gazze-ateskesinin-ikinci-asamasini-gorusmek-uzere-kahireye-gidiyor-1107598150.html

Hamas heyeti, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor

Hamas heyeti, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor

Sputnik Türkiye

Hamas, müzakere heyetinin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gideceğini... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T13:05+0300

2026-07-28T13:05+0300

2026-07-28T13:05+0300

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Hamas, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri sürdürmek amacıyla heyetinin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini açıkladı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, müzakere heyetinin ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamaya göre heyetin, Mısırlı yetkililerin yanı sıra Türkiye ve Katar'dan arabulucular ile Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.İkinci aşamaya geçiş süreci görüşülecekGörüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, daha önce Şarm eş-Şeyh'te varılan mutabakatların uygulanmasının güvence altına alınması, Gazze'deki insani durumun ele alınması ve ateşkes planının ikinci aşamasına geçiş sürecinin değerlendirilmesi hedefleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamış, anlaşma İsrail hükümetinin onayının ardından ertesi gün yürürlüğe girmişti.İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise 14 Ocak'ta Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.Öte yandan Gazze Şeridi'nin yönetimi için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuş olsa da İsrail, komitenin bölgeye girişine henüz izin vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iran-savasindan-beri-yuz-yuze-ilk-trump-netanyahu-gorusmesi-muzakereleri-etkiler-mi-1107596653.html

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