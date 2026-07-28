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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/guterres-erhurman-ve-hristodulidisi-aksam-yemeginde-bulusturdu-1107615074.html
Guterres, Erhürman ve Hristodulidis’i akşam yemeğinde buluşturdu
Guterres, Erhürman ve Hristodulidis’i akşam yemeğinde buluşturdu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis'i BM'nin ara... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T23:15+0300
2026-07-28T23:15+0300
dünya
nikos hristodulidis
güney kıbrıs
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
kuzey kıbrıs
tufan erhürman
antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis akşam yemeğinde buluştu.BM'nin ara bölgedeki tesislerinde saat 19.00'da başlayan yemek yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede ele alınan başlıklara ilişkin taraflar ve BM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.Tarafların yarın BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde üçlü görüşmede yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkini-hakli-mucadelesinde-asla-yalniz-birakmayacagiz-1107391432.html
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
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nikos hristodulidis, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kuzey kıbrıs, tufan erhürman, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres
nikos hristodulidis, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kuzey kıbrıs, tufan erhürman, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres

Guterres, Erhürman ve Hristodulidis’i akşam yemeğinde buluşturdu

23:15 28.07.2026
© AA / KKTC CumhurbaşkanlığıBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'i akşam yemeğinde bir araya getirdi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'i akşam yemeğinde bir araya getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / KKTC Cumhurbaşkanlığı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis'i BM'nin ara bölgedeki tesislerinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis akşam yemeğinde buluştu.
BM'nin ara bölgedeki tesislerinde saat 19.00'da başlayan yemek yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede ele alınan başlıklara ilişkin taraflar ve BM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Tarafların yarın BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde üçlü görüşmede yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
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