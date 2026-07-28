https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/guterres-erhurman-ve-hristodulidisi-aksam-yemeginde-bulusturdu-1107615074.html

Guterres, Erhürman ve Hristodulidis’i akşam yemeğinde buluşturdu

Guterres, Erhürman ve Hristodulidis’i akşam yemeğinde buluşturdu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis'i BM'nin ara... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T23:15+0300

2026-07-28T23:15+0300

2026-07-28T23:15+0300

dünya

nikos hristodulidis

güney kıbrıs

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

kuzey kıbrıs

tufan erhürman

antonio guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107614870_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_4b759bf133ace8e0571c6058e81cd6cf.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis akşam yemeğinde buluştu.BM'nin ara bölgedeki tesislerinde saat 19.00'da başlayan yemek yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede ele alınan başlıklara ilişkin taraflar ve BM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.Tarafların yarın BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde üçlü görüşmede yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkini-hakli-mucadelesinde-asla-yalniz-birakmayacagiz-1107391432.html

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikos hristodulidis, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kuzey kıbrıs, tufan erhürman, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres