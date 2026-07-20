https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkini-hakli-mucadelesinde-asla-yalniz-birakmayacagiz-1107391432.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü mesajında, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T13:03+0300

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kıbrıs barış harekatı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dile getirdi: "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html

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