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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü mesajında, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dile getirdi: "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html
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kuzey kıbrıs, recep tayyip erdoğan, kıbrıs barış harekatı
kuzey kıbrıs, recep tayyip erdoğan, kıbrıs barış harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız

13:03 20.07.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü mesajında, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dile getirdi:
"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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