https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/gulistan-doku-sorusturmasinda-bassavciliktan-delillerin-organize-karartilmasi-aciklamasi--1107581159.html

Gülistan Doku soruşturmasında Başsavcılık'tan 'delillerin organize karartılması' açıklaması

Gülistan Doku soruşturmasında Başsavcılık'tan 'delillerin organize karartılması' açıklaması

Sputnik Türkiye

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, dönemin valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde yerel bürokratik... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T16:27+0300

2026-07-27T16:27+0300

2026-07-27T16:27+0300

türki̇ye

gülistan doku

tuncay sonel

erzurum cumhuriyet başsavcılığı

tunceli

delil karartma

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Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama yapan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde bazı kamu görevlileri aracılığıyla delillerin organize şekilde karartıldığına dair somut emarelere ulaşıldığını açıkladı. Başsavcılık, olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştiğine dair kanaat oluştuğunu belirtti. 18 kişi gözaltına alındı: Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiri de varTunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.Gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Deliller organize bir şekilde karartıldıErzurum Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doku'nun kaybolması ve sürecin cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında, soruşturma üzerinden resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının, dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerle birlikte değerlendirilmesine devam edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edilmesi üzerine, maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan ilk tespitlere göre, dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte, kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği, tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur. Bu kapsamda, Tunceli'de yürütülen soruşturma kapsamında görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen toplamda 19 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."Eski vali yeniden adliyeye getirildiTutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok da dijial verilerdeki deliller nedeniyle bugün yeniden Erzurum Adliyesine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/gulistan-doku-sorusturmasinda-tutuklanmisti-eski-vali-sonelin-esi-handan-sonelin-ifadesi-ortaya-1107544188.html

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gülistan doku, tuncay sonel, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, tunceli, delil karartma