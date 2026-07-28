https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gulben-ergennin-savcilik-ifadesi-ortaya-cikti-herhangi-bir-sorguda-bulunmadim-denetim-de-yapmadim-1107604645.html

Gülben Ergen'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Herhangi bir sorguda bulunmadım, denetim de yapmadım'

Gülben Ergen'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Herhangi bir sorguda bulunmadım, denetim de yapmadım'

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Gülben Ergen... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T15:37+0300

2026-07-28T15:37+0300

2026-07-28T15:40+0300

türki̇ye

gülben ergen

haluk levent

i̇stanbul

ahbap derneği

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ile Feyza Altun, dün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılıkta ifadelerini verdi.Gülben Ergen ifade verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasında ifadesine başvurulan Gülben Ergen, Ahbap Derneğine kişisel hesabından para gönderdiğini, Haluk Levent’le yakınlığının bulunmadığını, bağışlarının nasıl kullanıldığını sorgulamadığını, denetim ve araştırma yapmadığını söyledi. Gazze yardım konserinden ücret almadıklarını belirten Ergen, konser gelirlerinin akıbetini de bilmediğini açıkladı. “Vicdanen rahatsız ve mağdurum” diyen Ergen, şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. İfadede doğrudan bir suç ikrarı yer almazken bağış, denetimsizlik, araştırma yapılmaması ve yardım paralarının akıbetine ilişkin sözleri dikkat çekti. 35 dakika sürdüİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen’in ifadesine başvuruldu. Ergen’in 28 Temmuz 2026 günü saat 10.25’te başlayan ifadesi saat 11.00’de tamamlandı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la ilişkileri, deprem dönemindeki yardım faaliyetleri, Ahbap Derneğine yaptığı bağışlar ve katıldığı yardım konserleri soruldu. Ergen, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la 6 Şubat depremlerinden önce herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını savundu. AHBAP’a kişisel hesabından para gönderdiÇocuklar Gülsün Diye Derneğinin kurucusu ve başkanı olduğunu belirten Ergen, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini anlattı. Deprem döneminde AFAD ve Kızılay’ın yanı sıra Ahbap Derneğine de kendi kişisel hesabından farklı miktarlarda yardım gönderdiğini kabul eden Ergen, sosyal medya paylaşımlarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlediğini söyledi. Ergen, Ahbap Derneğine özel bir yönlendirme yapmadığını savunarak yardım kampanyalarına genel olarak destek verdiğini ileri sürdü. 'Sorgulamadım, araştırmadım'Gülben Ergen’in ifadesindeki en dikkat çekici bölüm, Ahbap Derneğine gönderdiği paraların kullanımına ilişkin herhangi bir kontrol yapmadığını açıklaması oldu. Ergen, kişisel hesabından gönderdiği meblağların ardından Ahbap Derneğine herhangi bir soru yöneltmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Ergen bağış yaptığı hâlde paranın kullanımını sorgulamadığını, denetlemediğini ve araştırmadığını açıkça beyan etti.Haluk Levent ile yakınlığını reddettiErgen, Haluk Levent’le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir görüşme veya samimiyetinin bulunmadığını öne sürdü. Oğuzhan Uğur’la da depremden sonra kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa katılması nedeniyle görüştüğünü belirten Ergen, Uğur’la başka bir ilişkisinin olmadığını savundu. Ahbap Derneğinde toplanan yardımların nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmadan önce bilgi sahibi olmadığını söyleyen Ergen, Haluk Levent’in yardımları amacı dışında kullanabileceğini bilmediğini ifade etti. Ergen, böyle bir bilgisi olsaydı sorumlular hakkında gerekli başvuru ve uyarıları yapacağını öne sürdü. Gazze konseri akıbetini bilmiyorumGülben Ergen, Haluk Levent’le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını söyledi. Konserden elde edilen gelirlerin Gazze’ye yardım amacıyla gönderilmesinin planlandığını belirten Ergen, toplanan paraların daha sonra nereye ve nasıl aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını açıkladı. Ergen’in, hem Ahbap Derneğine yaptığı kişisel bağışların hem de katıldığı Gazze yardım konserinde toplanan paraların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadığını söylemesi dikkat çekti. Gazze konserinin deprem dönemindeki yardım kampanyalarıyla bağlantısının bulunmadığını da özellikle vurguladı. 'Vicdanen rahatsızım'Ergen, deprem döneminde yapılan canlı yayınlardaki bağış kampanyalarına telefonla veya yayına katılarak destek vermediğini söyledi. Bu nedenle özür dilemesini gerektirecek bir durum bulunmadığını savunan Ergen, Ahbap Derneğine kendi hesabından gönderdiği yardımlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Ergen: “Kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum.” dedi. Ergen ayrıca Ahbap Derneğine gönderdiği bağışlar nedeniyle şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

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gülben ergen, haluk levent, i̇stanbul, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı