https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/besiktas-futbol-direktoru-ozen-salah-transferinde-masadan-simdilik-kaydiyla-kalktik-1107582639.html
Beşiktaş Futbol Direktörü Özen: Salah transferinde masadan şimdilik kaydıyla kalktık
Beşiktaş Futbol Direktörü Özen: Salah transferinde masadan şimdilik kaydıyla kalktık
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Önder Özen, Mohamed Salah'la temasa geçtiklerini ancak finansal taleplerin kulübü çıkmaza sürüklediğini belirterek, yönetimin transfer görüşmelerinden şimdilik... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T18:37+0300
2026-07-27T18:37+0300
2026-07-27T18:37+0300
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mohamed Salah transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Özen, “Muhammed Salah'la temasa geçtik. İşin finansal tarafında bizi çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah’ın da bundan haberi olduğunu düşünmüyorum. Başkanımız, popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan ‘şimdilik’ kalktı" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/besiktasin-mohamed-salah-icin-son-teklifi-belli-oldu-1107582174.html
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mohamed salah, salah, muhammed salah, beşiktaş, futbol, türkiye futbol federasyonu, i̇ngiltere futbol federasyonu
mohamed salah, salah, muhammed salah, beşiktaş, futbol, türkiye futbol federasyonu, i̇ngiltere futbol federasyonu
Beşiktaş Futbol Direktörü Özen: Salah transferinde masadan şimdilik kaydıyla kalktık
Önder Özen, Mohamed Salah'la temasa geçtiklerini ancak finansal taleplerin kulübü çıkmaza sürüklediğini belirterek, yönetimin transfer görüşmelerinden şimdilik çekildiğini söyledi.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mohamed Salah transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özen, “Muhammed Salah'la temasa geçtik. İşin finansal tarafında bizi çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah’ın da bundan haberi olduğunu düşünmüyorum. Başkanımız, popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan ‘şimdilik’ kalktı" açıklamasında bulundu.