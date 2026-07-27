https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/besiktas-futbol-direktoru-ozen-salah-transferinde-masadan-simdilik-kaydiyla-kalktik-1107582639.html

Beşiktaş Futbol Direktörü Özen: Salah transferinde masadan şimdilik kaydıyla kalktık

Beşiktaş Futbol Direktörü Özen: Salah transferinde masadan şimdilik kaydıyla kalktık

Sputnik Türkiye

Önder Özen, Mohamed Salah'la temasa geçtiklerini ancak finansal taleplerin kulübü çıkmaza sürüklediğini belirterek, yönetimin transfer görüşmelerinden şimdilik... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T18:37+0300

2026-07-27T18:37+0300

2026-07-27T18:37+0300

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muhammed salah

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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mohamed Salah transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Özen, “Muhammed Salah'la temasa geçtik. İşin finansal tarafında bizi çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah’ın da bundan haberi olduğunu düşünmüyorum. Başkanımız, popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan ‘şimdilik’ kalktı" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/besiktasin-mohamed-salah-icin-son-teklifi-belli-oldu-1107582174.html

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