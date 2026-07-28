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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/fenerbahcede-gornik-zabrze-macinin-kamp-kadrosu-belli-oldu-kimler-var-1107599170.html
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçının kamp kadrosu belli oldu: Kimler var?
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçının kamp kadrosu belli oldu: Kimler var?
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacağı rövanş mücadelesinin kamp kadrosu... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T13:26+0300
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spor
fenerbahçe
sidiki cherif
mert günok
milan skriniar
i̇stanbul
polonya
antrenman
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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçının kamp kadrosu belli olduSarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ağrıları bulunan Sidiki Cherif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı.Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/uefa-sampiyonlar-ligi-gornik-zabrze-fenerbahce-maci-29-temmuz-carsamba-gunu--1107568810.html
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fenerbahçe, sidiki cherif, mert günok, milan skriniar, i̇stanbul, polonya, antrenman
fenerbahçe, sidiki cherif, mert günok, milan skriniar, i̇stanbul, polonya, antrenman

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçının kamp kadrosu belli oldu: Kimler var?

13:26 28.07.2026
© Ömer ÜrerFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Ömer Ürer
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacağı rövanş mücadelesinin kamp kadrosu duyuruldu.
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçının kamp kadrosu belli oldu
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ağrıları bulunan Sidiki Cherif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü
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