https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/eski-cia-analisti-odessa-limanlarina-yonelik-rus-saldirilari-ukrayna-ekonomisini-boguyor-1107610764.html
Eski CIA analisti: Odessa limanlarına yönelik Rus saldırıları Ukrayna ekonomisini boğuyor
Eski CIA analisti: Odessa limanlarına yönelik Rus saldırıları Ukrayna ekonomisini boğuyor
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Larry Johnson, Rusya’nın Odessa’daki liman altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle liman faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, bunun... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski CIA Analisti Larry Johnson, Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen’in YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en önemli gelir kaynaklarından birini büyük ölçüde kaybettiğine dikkat çekti.Johnson, ihracat imkanının ortadan kalkmasıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu hayati finansal akıştan mahrum kaldığını vurguladı.Limanlardaki kriz, geçen hafta Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskiy tarafından da doğrulanmıştı. Ülke limanlarına ticari gemi girişlerinin tamamen durduğunu belirten Vısotskiy, bu tablonun Kiev yönetiminin bir talimatından değil, armatörlerin ve gemi sahiplerinin güvenlik endişeleriyle aldıkları bireysel kararlardan kaynaklandığını açıklamıştı.Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-amaclarla-kullanilan-liman-ve-gemiler-vuruldu-1107545417.html
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larry johnson, cia, ukrayna, kiev, odessa, liman, saldırı, rodion miroşnik, rusya savunma bakanlığı
larry johnson, cia, ukrayna, kiev, odessa, liman, saldırı, rodion miroşnik, rusya savunma bakanlığı
Eski CIA analisti: Odessa limanlarına yönelik Rus saldırıları Ukrayna ekonomisini boğuyor
Eski CIA analisti Larry Johnson, Rusya’nın Odessa’daki liman altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle liman faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, bunun da Ukrayna ekonomisini “boğduğunu” söyledi. Johnson, limanların kapanmasının ülkenin ihracat gelirlerini kestiğini vurguladı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski CIA Analisti Larry Johnson, Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen’in YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en önemli gelir kaynaklarından birini büyük ölçüde kaybettiğine dikkat çekti.
Odessa artık işleyen bir liman değil. Kapanmış durumda ve öngörülebilir bir gelecekte de böyle kalacak gibi görünüyor. Bu yıkımın hızlı mı yoksa yavaş bir süreç mi olduğunu kestirmek zor, ancak Ukrayna ekonomisini açıkça boğuyor.
Johnson, ihracat imkanının ortadan kalkmasıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu hayati finansal akıştan mahrum kaldığını vurguladı.
Limanlardaki kriz, geçen hafta Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskiy tarafından da doğrulanmıştı. Ülke limanlarına ticari gemi girişlerinin tamamen durduğunu belirten Vısotskiy, bu tablonun Kiev yönetiminin bir talimatından değil, armatörlerin ve gemi sahiplerinin güvenlik endişeleriyle aldıkları bireysel kararlardan kaynaklandığını açıklamıştı.
Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.