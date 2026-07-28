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Erdoğan'dan AHBAP yorumu: 'Terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okudukları ortaya çıkıyor'
Erdoğan'dan AHBAP yorumu: 'Terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okudukları ortaya çıkıyor'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor, yargımız hesabını soruyor. Depremi kullanarak fırsatçılık... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
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cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "2. İletişim Şurası"nda konuşuyor:'Ucu nereye varırsa varsın fırsat vermeyeceğiz'
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, ahbap derneği, gözaltı, haluk levent, ato congresium
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, ahbap derneği, gözaltı, haluk levent, ato congresium

Erdoğan'dan AHBAP yorumu: 'Terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okudukları ortaya çıkıyor'

14:33 28.07.2026 (güncellendi: 15:10 28.07.2026)
© Raşit AydoğanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Raşit Aydoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor, yargımız hesabını soruyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar hesap veriyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "2. İletişim Şurası"nda konuşuyor:

Siyasi iradeye zarar vermek için devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. yine bu süreçte sosyal medya fenomeni anatçısı oyuncusu gazetecisi siyasetçisi ile çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu gördük. Devlet olarak afetzedelerin yardımına koşarken, bir taraftan da dezenformasyonla mücadele ettik. Ortaya dökülen belgeler 53 binden fazla canımızı torağa verdiğimiz 6 Şubatta neler yaşandığını hangi oyunların çevrildiğini, devlete hangi operasyonların çekildiğini deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor, yargımız hesabını soruyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar hesap veriyor.

'Ucu nereye varırsa varsın fırsat vermeyeceğiz'

Ucu nereye varırsa varsın gerilimden ve kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz

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