Erdoğan'dan AHBAP yorumu: 'Terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okudukları ortaya çıkıyor'

Siyasi iradeye zarar vermek için devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. yine bu süreçte sosyal medya fenomeni anatçısı oyuncusu gazetecisi siyasetçisi ile çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu gördük. Devlet olarak afetzedelerin yardımına koşarken, bir taraftan da dezenformasyonla mücadele ettik. Ortaya dökülen belgeler 53 binden fazla canımızı torağa verdiğimiz 6 Şubatta neler yaşandığını hangi oyunların çevrildiğini, devlete hangi operasyonların çekildiğini deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor, yargımız hesabını soruyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar hesap veriyor.