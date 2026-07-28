https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/erdogandan-ahbap-yorumu-terbiye-yoksunu-tiplerin-nasil-haricten-gazel-okuduklari-ortaya-cikiyor-1107601662.html
Erdoğan'dan AHBAP yorumu: 'Terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okudukları ortaya çıkıyor'
Erdoğan'dan AHBAP yorumu: 'Terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okudukları ortaya çıkıyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor, yargımız hesabını soruyor. Depremi kullanarak fırsatçılık... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T14:33+0300
2026-07-28T14:33+0300
2026-07-28T15:10+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
ahbap derneği
gözaltı
haluk levent
ato congresium
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105887972_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_b50ddfe81df61fb3abf6747231f30486.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "2. İletişim Şurası"nda konuşuyor:'Ucu nereye varırsa varsın fırsat vermeyeceğiz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/cumhurbaskani-erdogan-senegal-cumhurbaskani-fayeyle-gorustu-1107582401.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105887972_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_57beef12ba560d5393426e14c1faedc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, ahbap derneği, gözaltı, haluk levent, ato congresium
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, ahbap derneği, gözaltı, haluk levent, ato congresium
Erdoğan'dan AHBAP yorumu: 'Terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okudukları ortaya çıkıyor'
14:33 28.07.2026 (güncellendi: 15:10 28.07.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor, yargımız hesabını soruyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar hesap veriyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "2. İletişim Şurası"nda konuşuyor:
Siyasi iradeye zarar vermek için devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. yine bu süreçte sosyal medya fenomeni anatçısı oyuncusu gazetecisi siyasetçisi ile çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu gördük. Devlet olarak afetzedelerin yardımına koşarken, bir taraftan da dezenformasyonla mücadele ettik. Ortaya dökülen belgeler 53 binden fazla canımızı torağa verdiğimiz 6 Şubatta neler yaşandığını hangi oyunların çevrildiğini, devlete hangi operasyonların çekildiğini deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor, yargımız hesabını soruyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar hesap veriyor.
'Ucu nereye varırsa varsın fırsat vermeyeceğiz'
Ucu nereye varırsa varsın gerilimden ve kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz