https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/cumhurbaskani-erdogan-senegal-cumhurbaskani-fayeyle-gorustu-1107582401.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yle görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T18:10+0300

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2026-07-27T18:10+0300

türki̇ye

senegal

türkiye

ticaret

ikili görüşme

i̇kili ilişkiler

ikili görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye-Senegal ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan, ticaret hacminin artırılması, yatırımların geliştirilmesi ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

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türki̇ye

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senegal, türkiye, ticaret, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme