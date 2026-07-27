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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
senegal
türkiye
ticaret
ikili görüşme
i̇kili ilişkiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye-Senegal ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan, ticaret hacminin artırılması, yatırımların geliştirilmesi ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/cumhurbaskani-erdogan-joshua-harrisi-kabul-etti-1107472353.html
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senegal, türkiye, ticaret, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme
senegal, türkiye, ticaret, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yle görüştü

18:10 27.07.2026
© AAErdoğan telefon görüşmesi
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Senegal ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan, ticaret hacminin artırılması, yatırımların geliştirilmesi ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
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