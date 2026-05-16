Irak’ta yeni dönem: Ali ez-Zeydi, Sudani’den başbakanlık görevini devraldı

Irak’ta hükümet kurma sürecinin tamamlanmasının ardından yeni Başbakan Ali ez-Zeydi, Bağdat’ta düzenlenen resmi törenle görevi Muhammed Şiya es-Sudani’den... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T12:06+0300

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak’ta düzenlenen resmi törenle başbakanlık görevini resmen devraldı. Bağdat’ta gerçekleştirilen devir teslim töreninde Zeydi, hem başbakanlık hem de “Silahlı Kuvvetler Komutanı” sıfatıyla görevini eski başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’den aldı.Süreç, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi tarafından hükümeti kurma görevinin Zeydi’ye verilmesiyle başlamış, 14 Mayıs’ta parlamentoda kabineye güvenoyu verilmesiyle tamamlanmıştı.Zeydi’nin başbakanlığa gelişi, ülkede uzun süren siyasi müzakerelerin ardından sağlanan uzlaşma sonucu gerçekleşti. Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin adayı olarak öne çıkan Zeydi, başlangıçta Nuri el-Maliki ve Sudani’nin de değerlendirildiği süreçte “uzlaşma adayı” olarak belirlenmişti.Yeni başbakanı, özellikle milislerin silahsızlandırılması, ekonomik kriz ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gibi kritik dosyalar bekliyor.Görevi devraldıktan sonra konuşan Zeydi, anayasal sürelere bağlı kalacağını ve tüm siyasi aktörlerle koordineli çalışacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Amidi ise yeni başbakana destek çağrısında bulundu.Ali el-Zeydi kimdir? 1983 doğumlu olan Ali Falih el-Zeydi, Irak’ın en genç başbakanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Zi Kar vilayeti kökenli olan Zeydi, finans ve bankacılık alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Daha önce Güney Ahli Bankası ve Ulusal Holding gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Zeydi, aynı zamanda medya patronu kimliğiyle de dikkat çekiyor. Siyaset analizleri, Zeydi’nin daha önce hiçbir devlet görevinde bulunmamış olmasını hem bir risk hem de "yıpranmamış isim" avantajı olarak değerlendiriyor.

