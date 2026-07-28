https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/dunyaca-unlu-banka-altin-icin-yil-sonu-beklentisini-dusurdu-1107606413.html
Dünyaca ünlü banka altın için yıl sonu beklentisini düşürdü
Dünyaca ünlü banka altın için yıl sonu beklentisini düşürdü
Sputnik Türkiye
Commerzbank, yıl sonu için başta altın olmak üzere değerli metal fiyat beklentilerini düşürdü. Yıl sonu için on başına tahminini 4 bin 500 liraya indirdi. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T16:06+0300
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2026-07-28T16:06+0300
ekonomi̇
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ons altın
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Yıl sonuna ilişkin değerli metal fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize eden Commerzbank, altın için ons başına yıl sonu tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 500 dolara indirdi. Banka, gümüş, platin ve paladyum beklentilerini de düşürdü.Gümüş, platin ve paladyum beklentileri ne oldu?Banka, gümüş için 2026 yıl sonu tahminini 80 dolardan 67 dolara, 2027 yıl sonu tahminini ise 90 dolardan 80 dolara indirdi.Platin için yıl sonu fiyat beklentisi 2 bin 100 dolardan 2 bin dolara, paladyum tahmini ise bin 600 dolardan bin 500 dolara çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rekabet-kurulu-kamu-hastanelerinin-ihalelerini-mercek-altina-aldi-11-sirkete-iliskin-iddialar-1107604016.html
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commerzbank, altın, ons altın, gümüş
commerzbank, altın, ons altın, gümüş
Dünyaca ünlü banka altın için yıl sonu beklentisini düşürdü
Commerzbank, yıl sonu için başta altın olmak üzere değerli metal fiyat beklentilerini düşürdü. Yıl sonu için on başına tahminini 4 bin 500 liraya indirdi.
Yıl sonuna ilişkin değerli metal fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize eden Commerzbank, altın için ons başına yıl sonu tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 500 dolara indirdi. Banka, gümüş, platin ve paladyum beklentilerini de düşürdü.
Gümüş, platin ve paladyum beklentileri ne oldu?
Banka, gümüş için 2026 yıl sonu tahminini 80 dolardan 67 dolara, 2027 yıl sonu tahminini ise 90 dolardan 80 dolara indirdi.
Platin için yıl sonu fiyat beklentisi 2 bin 100 dolardan 2 bin dolara, paladyum tahmini ise bin 600 dolardan bin 500 dolara çekildi.