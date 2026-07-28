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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/daron-acemoglundan-elon-muska-cagri-1-trilyon-dolarlik-servetini-2036ya-kadar-bagisla-1107611621.html
Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk’a çağrı: '1 trilyon dolarlık servetini 2036’ya kadar bağışla'
Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk’a çağrı: '1 trilyon dolarlık servetini 2036’ya kadar bağışla'
Sputnik Türkiye
Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun 1 trilyon dolarlık servetini bağışlama çağrısına Elon Musk’tan yanıt geldi. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T18:47+0300
2026-07-28T18:47+0300
dünya
daron acemoğlu
elon musk
nobel
musk
servet
servet vergisi
yardım
mali yardım
insani yardım
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Elon Musk’ın yapay zekayla birlikte paranın gelecekte önemini kaybedeceği yönündeki açıklamaları, Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun gündemine geldi.Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Musk’a çağrıda bulunarak, “Eğer para 2036’da önemini yitirecekse, mevcut yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036’ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı neden taahhüt etmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.Böyle bir adımın Musk’ın yapay zeka ve teknolojinin geleceğine olan inancını göstereceğini belirten Acemoğlu, bunun aynı zamanda milyarder ve trilyonerlerin siyasi ve toplumsal etkisi konusunda endişe duyan insanların kaygılarını azaltabileceğini savundu.Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların ise tarafsız bir kurum tarafından etkili ve ideolojik olmayan yapılar olarak onaylanması gerektiğini ifade etti.Musk, Acemoğlu’nun paylaşımına yanıt vererek, “Aslında buna benzer bir şey yapacağım!” açıklamasında bulundu. Ancak ünlü iş insanı, planının ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/prof-dr-daron-acemoglu-nobel-ekonomi-odulunu-aldi-1091379013.html
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daron acemoğlu, elon musk, nobel, musk, servet, servet vergisi, yardım, mali yardım, insani yardım, bağış
daron acemoğlu, elon musk, nobel, musk, servet, servet vergisi, yardım, mali yardım, insani yardım, bağış

Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk’a çağrı: '1 trilyon dolarlık servetini 2036’ya kadar bağışla'

18:47 28.07.2026
© AA / Harun ÖzalpElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Harun Özalp
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Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun 1 trilyon dolarlık servetini bağışlama çağrısına Elon Musk’tan yanıt geldi.
Elon Musk’ın yapay zekayla birlikte paranın gelecekte önemini kaybedeceği yönündeki açıklamaları, Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun gündemine geldi.
Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Musk’a çağrıda bulunarak, “Eğer para 2036’da önemini yitirecekse, mevcut yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036’ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı neden taahhüt etmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Böyle bir adımın Musk’ın yapay zeka ve teknolojinin geleceğine olan inancını göstereceğini belirten Acemoğlu, bunun aynı zamanda milyarder ve trilyonerlerin siyasi ve toplumsal etkisi konusunda endişe duyan insanların kaygılarını azaltabileceğini savundu.
Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların ise tarafsız bir kurum tarafından etkili ve ideolojik olmayan yapılar olarak onaylanması gerektiğini ifade etti.
Musk, Acemoğlu’nun paylaşımına yanıt vererek, “Aslında buna benzer bir şey yapacağım!” açıklamasında bulundu. Ancak ünlü iş insanı, planının ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Daron Acemoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Prof. Dr. Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı
10 Aralık 2024, 21:49
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