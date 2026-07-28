https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/daron-acemoglundan-elon-muska-cagri-1-trilyon-dolarlik-servetini-2036ya-kadar-bagisla-1107611621.html

Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk’a çağrı: '1 trilyon dolarlık servetini 2036’ya kadar bağışla'

Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk’a çağrı: '1 trilyon dolarlık servetini 2036’ya kadar bağışla'

Sputnik Türkiye

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun 1 trilyon dolarlık servetini bağışlama çağrısına Elon Musk’tan yanıt geldi. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T18:47+0300

2026-07-28T18:47+0300

2026-07-28T18:47+0300

dünya

daron acemoğlu

elon musk

nobel

musk

servet

servet vergisi

yardım

mali yardım

insani yardım

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Elon Musk’ın yapay zekayla birlikte paranın gelecekte önemini kaybedeceği yönündeki açıklamaları, Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun gündemine geldi.Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Musk’a çağrıda bulunarak, “Eğer para 2036’da önemini yitirecekse, mevcut yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036’ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı neden taahhüt etmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.Böyle bir adımın Musk’ın yapay zeka ve teknolojinin geleceğine olan inancını göstereceğini belirten Acemoğlu, bunun aynı zamanda milyarder ve trilyonerlerin siyasi ve toplumsal etkisi konusunda endişe duyan insanların kaygılarını azaltabileceğini savundu.Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların ise tarafsız bir kurum tarafından etkili ve ideolojik olmayan yapılar olarak onaylanması gerektiğini ifade etti.Musk, Acemoğlu’nun paylaşımına yanıt vererek, “Aslında buna benzer bir şey yapacağım!” açıklamasında bulundu. Ancak ünlü iş insanı, planının ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/prof-dr-daron-acemoglu-nobel-ekonomi-odulunu-aldi-1091379013.html

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daron acemoğlu, elon musk, nobel, musk, servet, servet vergisi, yardım, mali yardım, insani yardım, bağış