https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/afad-duyurdu-elazigda-korkutan-deprem-1107570774.html
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Merkez ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T10:56+0300
2026-07-27T10:56+0300
2026-07-27T11:26+0300
son depremler
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elazığ
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Merkez ilçesinde saat 10.26 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin yerin 10.57 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
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afad, elazığ
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
10:56 27.07.2026 (güncellendi: 11:26 27.07.2026)
Elazığ'ın Merkez ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Merkez ilçesinde saat 10.26 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.57 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.