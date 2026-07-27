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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/afad-duyurdu-elazigda-korkutan-deprem-1107570774.html
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Merkez ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Merkez ilçesinde saat 10.26 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin yerin 10.57 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
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afad, elazığ
afad, elazığ

AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem

10:56 27.07.2026 (güncellendi: 11:26 27.07.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Fotoğraf
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Elazığ'ın Merkez ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Merkez ilçesinde saat 10.26 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.57 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
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