https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/cinden-abdnin-yeni-gumruk-vergilerine-tepki-tek-tarafli-uygulama-1107586820.html

Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine tepki: 'Tek taraflı uygulama'

Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine tepki: 'Tek taraflı uygulama'

Sputnik Türkiye

Pekin yönetimi, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle hayata geçirdiği yeni gümrük vergilerinin uluslararası ticaret ilkeleriyle bağdaşmadığını savunarak... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

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Çin, ABD'nin 'zorla çalıştırma' iddiasıyla 60 ticaret ortağına yönelik açıkladığı ek gümrük vergilerine tepki gösterdi. Pekin yönetimi, söz konusu uygulamayı tek taraflı bir adım olarak değerlendirirken, vergilerin geri çekilmesini istedi.Xinhua ajansının aktardığına göre, Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin 'zorla çalıştırma' gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerini "tipik bir tek taraflılık" olarak nitelendirdi ve Çin'in buna kesin şekilde karşı çıktığını ifade etti.Açıklamada ayrıca, ABD'nin yanlış olarak nitelendirilen uygulamalarını düzeltmesi ve tek taraflı gümrük vergilerini tamamen kaldırması gerektiği vurgulandı.ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), daha önce 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda, zorla çalıştırmayla üretildiği değerlendirilen ürünlerin ithalatına ilişkin yasakların uygulanmaması veya yeterince denetlenmemesi gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.USTR, Çin'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 12.5 olacağını duyurmuştu.

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