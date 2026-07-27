https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/iran-hurmuz-bogazinin-acik-tutulmasi-onerisini-reddettik-1107585624.html
İran: Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması önerisini reddettik
İran: Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması önerisini reddettik
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'da yürütülen müzakerelerde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına yönelik teklifini reddettiklerini... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T23:09+0300
2026-07-27T23:09+0300
2026-07-27T23:09+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
kazım garibabadi
i̇ran
hürmüz boğazı
umman
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'da gerçekleştirilen diplomatik temaslar sırasında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın müzakereler tamamlanıncaya kadar açık tutulmasına yönelik önerisini kabul etmediklerini açıkladı.İran Öğrenci Haber Ağı'nın (SNN) aktardığına göre Garibabadi, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/netanyahu-gizlice-israilden-ayrildi-1107584518.html
i̇ran
hürmüz boğazı
umman
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kazım garibabadi , i̇ran, hürmüz boğazı, umman
kazım garibabadi , i̇ran, hürmüz boğazı, umman
İran: Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması önerisini reddettik
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'da yürütülen müzakerelerde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına yönelik teklifini reddettiklerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'da gerçekleştirilen diplomatik temaslar sırasında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın müzakereler tamamlanıncaya kadar açık tutulmasına yönelik önerisini kabul etmediklerini açıkladı.
İran Öğrenci Haber Ağı'nın (SNN) aktardığına göre Garibabadi, şöyle konuştu:
"Sonuç ne olursa olsun İran'ın temel politikası değişmeyecektir. Bu öneriyi kabul etmedik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam etti. İşte onurlu diplomasinin gerçek tezahürü budur."