https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/antalya-kasta-orman-yangini-alevler-ruzgarin-etkisiyle-buyudu-1107589963.html

Antalya Kaş'ta orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Antalya Kaş'ta orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T09:22+0300

2026-07-28T09:22+0300

2026-07-28T09:22+0300

türki̇ye

antalya

orman yangını

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Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan yoğun müdahaleYangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisi ile müdahale ediliyor.Ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyorBölgede etkili olan rüzgar, yangının kısa sürede büyümesine neden oldu.

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antalya, orman yangını