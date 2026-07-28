https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/antalya-kasta-orman-yangini-alevler-ruzgarin-etkisiyle-buyudu-1107589963.html
Antalya Kaş'ta orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Antalya Kaş'ta orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan yoğun müdahaleYangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisi ile müdahale ediliyor.Ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyorBölgede etkili olan rüzgar, yangının kısa sürede büyümesine neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/islam-memis-banka-atmsinden-gram-altin-alir-misiniz-1107588616.html
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antalya, orman yangını
Antalya Kaş'ta orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütülüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yoğun müdahale
Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.
Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor
Bölgede etkili olan rüzgar, yangının kısa sürede büyümesine neden oldu.