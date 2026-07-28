Çad'ın UCM'den çekilmesi: 'Hesaplaşma aracı haline geldi'
© AP Photo / Mike CorderTòa án hình sự quốc tế (ICC)
© AP Photo / Mike Corder
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Çad hükümetinin UCM'den çekilme kararına şaşırmadığını kaydeden Narcisse, UCM'nin artık kuruluş amacına hizmet etmediğini vurguladı.
Çadlı analist Laljim Narcisse, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararını değerlendirdiği demecinde, söz konusu kurumun asıl misyonundan saparak Afrikalılarla hesaplaşma aracına dönüştüğünü belirtti.
Sputnik'e konuşan Çadlı analist Narcisse, hükümetin kararına şaşırmadığını kaydetti.
UCM'nin artık kuruluş amacına hizmet etmediğini vurgulayan Narcisse, şu değerlendirmede bulundu:
Sputnik'e konuşan Çadlı analist Narcisse, hükümetin kararına şaşırmadığını kaydetti.
UCM'nin artık kuruluş amacına hizmet etmediğini vurgulayan Narcisse, şu değerlendirmede bulundu:
"Bugün bu adalet sisteminin Afrikalılarla hesaplaşmak için kullanıldığını anlıyoruz. Hiçbir Avrupalı mahkum edilmedi."
Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, UCM'nin faaliyetlerinin incelendiği ve bu kurumun etkisiz olduğunun kanıtlandığı belirtilmişti.
Çad, soruşturmaların büyük çoğunluğunun Afrika ülkelerini hedef alması nedeniyle UCM'nin faaliyetlerinin siyasallaştığını vurgularken, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası adalet mekanizmaları kurulması çağrısında bulunmuştu.
Daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer benzer gerekçelerle Roma Statüsü'nden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
Çad, soruşturmaların büyük çoğunluğunun Afrika ülkelerini hedef alması nedeniyle UCM'nin faaliyetlerinin siyasallaştığını vurgularken, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası adalet mekanizmaları kurulması çağrısında bulunmuştu.
Daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer benzer gerekçelerle Roma Statüsü'nden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.