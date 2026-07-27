Çad, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildi
© AP Photo / Peter DejongUluslararası Ceza Mahkemesi
© AP Photo / Peter Dejong
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Afrika ülkelerine yönelik tutumu nedeniyle yoğun eleştiriler alan UCM, bir üyesini daha kaybetti. Çad, UCM'den çekildiğini duyuran Afrika ülkeleri arasına dahil oldu.
Çad hükümeti, BM Genel Sekreterliği'ne gönderdiği bildirimle Roma Statüsü'nden ayrıldığını açıkladı.
Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerinin incelendiği ve bu kurumun etkisiz olduğunun kanıtlandığı belirtildi.
Açıklamada, "27 Temmuz 2026 tarihinde Çad Cumhuriyeti hükümeti, UCM'nin Roma Statüsü'nden ayrılma yönündeki egemen kararını BM genel sekreterine bildirmiştir" dendi.
Çad, soruşturmaların büyük çoğunluğunun Afrika ülkelerini hedef alması nedeniyle UCM'nin faaliyetlerinin siyasallaştığını vurgularken, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası adalet mekanizmaları kurulması çağrısında bulundu.
Daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer benzer gerekçelerle Roma Statüsü'nden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerinin incelendiği ve bu kurumun etkisiz olduğunun kanıtlandığı belirtildi.
Açıklamada, "27 Temmuz 2026 tarihinde Çad Cumhuriyeti hükümeti, UCM'nin Roma Statüsü'nden ayrılma yönündeki egemen kararını BM genel sekreterine bildirmiştir" dendi.
Çad, soruşturmaların büyük çoğunluğunun Afrika ülkelerini hedef alması nedeniyle UCM'nin faaliyetlerinin siyasallaştığını vurgularken, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası adalet mekanizmaları kurulması çağrısında bulundu.
Daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer benzer gerekçelerle Roma Statüsü'nden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.