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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/cad-uluslararasi-ceza-mahkemesinden-cekildi-1107579054.html
Çad, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildi
Çad, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildi
Sputnik Türkiye
Afrika ülkelerine yönelik tutumu nedeniyle yoğun eleştiriler alan UCM, bir üyesini daha kaybetti. Çad, UCM'den çekildiğini duyuran Afrika ülkeleri arasına... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:45+0300
2026-07-27T14:45+0300
dünya
afrika
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
bm genel sekreterliği
çad
ucm
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Çad hükümeti, BM Genel Sekreterliği'ne gönderdiği bildirimle Roma Statüsü'nden ayrıldığını açıkladı.Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerinin incelendiği ve bu kurumun etkisiz olduğunun kanıtlandığı belirtildi. Açıklamada, "27 Temmuz 2026 tarihinde Çad Cumhuriyeti hükümeti, UCM'nin Roma Statüsü'nden ayrılma yönündeki egemen kararını BM genel sekreterine bildirmiştir" dendi.Çad, soruşturmaların büyük çoğunluğunun Afrika ülkelerini hedef alması nedeniyle UCM'nin faaliyetlerinin siyasallaştığını vurgularken, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası adalet mekanizmaları kurulması çağrısında bulundu. Daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer benzer gerekçelerle Roma Statüsü'nden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/kremlinden-ukrayna-ve-donbassta-olasi-havada-ateskese-dair-aciklama-1107576495.html
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afrika, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), bm genel sekreterliği, çad, ucm
afrika, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), bm genel sekreterliği, çad, ucm

Çad, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildi

14:45 27.07.2026
© AP Photo / Peter DejongUluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Peter Dejong
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Afrika ülkelerine yönelik tutumu nedeniyle yoğun eleştiriler alan UCM, bir üyesini daha kaybetti. Çad, UCM'den çekildiğini duyuran Afrika ülkeleri arasına dahil oldu.
Çad hükümeti, BM Genel Sekreterliği'ne gönderdiği bildirimle Roma Statüsü'nden ayrıldığını açıkladı.

Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerinin incelendiği ve bu kurumun etkisiz olduğunun kanıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Temmuz 2026 tarihinde Çad Cumhuriyeti hükümeti, UCM'nin Roma Statüsü'nden ayrılma yönündeki egemen kararını BM genel sekreterine bildirmiştir" dendi.

Çad, soruşturmaların büyük çoğunluğunun Afrika ülkelerini hedef alması nedeniyle UCM'nin faaliyetlerinin siyasallaştığını vurgularken, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası adalet mekanizmaları kurulması çağrısında bulundu.

Daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer benzer gerekçelerle Roma Statüsü'nden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
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