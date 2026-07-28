https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bronzlasma-takintisi-olan-kadinin-yuzunde-kocaman-bir-delikle-olustu-1107607326.html
Bronzlaşma takıntısı olan kadının yüzünde kocaman bir delikle oluştu
Bronzlaşma takıntısı olan kadının yüzünde kocaman bir delikle oluştu
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İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki uçuş görevlisi Beth Brown, yıllarca düzenli solaryum kullandıktan sonra yüzündeki küçük kırmızı lekenin bazal hücreli... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T17:05+0300
2026-07-28T17:05+0300
2026-07-28T17:05+0300
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İngiltere'nin Dorset bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki uçuş görevlisi Beth Brown, yıllarca solaryum kullanmasının ardından cilt kanserine yakalandığını açıkladı.This Morning programına konuşan Brown, 22 yaşından itibaren "mükemmel bronzluğu" yakalamak amacıyla düzenli olarak solaryuma girdiğini, her seansta yaklaşık 20 dakika kaldığını ve güneş kremi kullanmayı büyük ölçüde ihmal ettiğini söyledi.Aylarca önemsemedi, tümör olduğu ortaya çıktıBrown, 2024 yılında yüzünün yan tarafında beliren küçük kırmızı lekenin yalnızca egzama olduğunu düşündüğünü ve reçetesiz kremler kullandığını anlattı.Ancak leke zamanla kabuk bağlamaya, zaman zaman kanamaya ve büyümeye başladı. 2025 yılına gelindiğinde makyajla kapatılamayacak hale gelen lezyon, doktor kontrolünün ardından bazal hücreli karsinom (BCC) olarak teşhis edildi.Brown, doktorun aynayla tümörün gerçek boyutunu göstermesi üzerine büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Yüzümde böyle bir şey olduğunu görmek çok korkutucuydu." dedi.Ameliyat oldu, yaranın doğal iyileşmesini tercih ettiMayıs ayında ameliyatla tümörü aldıran Brown, deri grefti yerine yaranın doğal şekilde iyileşmesini tercih etti.Bu karar nedeniyle beklediğinden daha uzun bir iyileşme süreci geçirdiğini belirten Brown, bir gün içinde işine dönebileceğini düşündüğünü ancak yaklaşık bir ay çalışamadığını ve haftalar boyunca düzenli pansuman için hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.Uzman: Dört haftada iyileşmeyen yaraları ihmal etmeyinPrograma katılan doktor Zoe Williams, bazal hücreli karsinomun (BCC) en yaygın görülen cilt kanseri türü olduğunu belirtti.Uzmanlar, bu kanser türünün çoğu vakada vücudun diğer bölgelerine yayılmadığını ancak erken cerrahi müdahalenin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Williams, dört hafta içinde iyileşmeyen herhangi bir cilt yarasının mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Mayo Clinic'e göre bazal hücreli karsinom, çoğunlukla yüz ve boyun gibi güneş ışığına yoğun maruz kalan bölgelerde gelişiyor ve erken teşhis edildiğinde başarıyla tedavi edilebiliyor.DSÖ: Solaryum tütünle aynı risk grubundaUzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) solaryum cihazlarını 1. Grup kanserojen olarak sınıflandırdığını ve bu kategoride tütün ürünleriyle birlikte değerlendirdiğini hatırlatıyor.Dr. Williams, bronzlaşmanın "sağlıklı görünüm" değil, UV ışınlarının ciltte oluşturduğu hasarın bir göstergesi olduğunu belirterek, "Temel bronzluk güneş yanığından korur" inanışının bilimsel olarak güvenilir olmadığını ifade etti.Bugün ticari solaryum kullanımını tamamen yasaklayan ülkeler arasında Avustralya, Brezilya ve İran bulunuyor."Bu sizin de başınıza gelebilir"Brown, teşhisin ardından solaryumu tamamen bıraktığını ve artık her gün 50 faktör güneş kremi kullandığını söyledi.İlginç bir gelişme olarak, annesinin de kendi teşhisinin ardından cilt kontrolüne gittiğini ve onda da bazal hücreli karsinom tespit edildiğini aktaran Brown, özellikle genç kadınlara şu uyarıda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/kanser-yaptigi-iddiasiyla-dava-acilmisti-bebek-pudrasi-skandalinda-55-milyar-dolarlik-uzlasma-1107592415.html
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avustralya, i̇ran, haberler, dünya sağlık örgütü (dsö), güneş kremi, güneş, güneş
avustralya, i̇ran, haberler, dünya sağlık örgütü (dsö), güneş kremi, güneş, güneş
Bronzlaşma takıntısı olan kadının yüzünde kocaman bir delikle oluştu
İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki uçuş görevlisi Beth Brown, yıllarca düzenli solaryum kullandıktan sonra yüzündeki küçük kırmızı lekenin bazal hücreli karsinom (BCC) olduğunu öğrendi. Başlangıçta egzama sandığı leke, zamanla büyüyerek ameliyat gerektiren bir tümöre dönüştü.
İngiltere'nin Dorset bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki uçuş görevlisi Beth Brown, yıllarca solaryum kullanmasının ardından cilt kanserine yakalandığını açıkladı.
This Morning programına konuşan Brown, 22 yaşından itibaren "mükemmel bronzluğu" yakalamak amacıyla düzenli olarak solaryuma girdiğini, her seansta yaklaşık 20 dakika kaldığını ve güneş kremi kullanmayı büyük ölçüde ihmal ettiğini söyledi.
Aylarca önemsemedi, tümör olduğu ortaya çıktı
Brown, 2024 yılında yüzünün yan tarafında beliren küçük kırmızı lekenin yalnızca egzama olduğunu düşündüğünü ve reçetesiz kremler kullandığını anlattı.
Ancak leke zamanla kabuk bağlamaya, zaman zaman kanamaya ve büyümeye başladı. 2025 yılına gelindiğinde makyajla kapatılamayacak hale gelen lezyon, doktor kontrolünün ardından bazal hücreli karsinom (BCC) olarak teşhis edildi.
Brown, doktorun aynayla tümörün gerçek boyutunu göstermesi üzerine büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Yüzümde böyle bir şey olduğunu görmek çok korkutucuydu." dedi.
Ameliyat oldu, yaranın doğal iyileşmesini tercih etti
Mayıs ayında ameliyatla tümörü aldıran Brown, deri grefti yerine yaranın doğal şekilde iyileşmesini tercih etti.
Bu karar nedeniyle beklediğinden daha uzun bir iyileşme süreci geçirdiğini belirten Brown, bir gün içinde işine dönebileceğini düşündüğünü ancak yaklaşık bir ay çalışamadığını ve haftalar boyunca düzenli pansuman için hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.
Uzman: Dört haftada iyileşmeyen yaraları ihmal etmeyin
Programa katılan doktor Zoe Williams, bazal hücreli karsinomun (BCC) en yaygın görülen cilt kanseri türü olduğunu belirtti.
Uzmanlar, bu kanser türünün çoğu vakada vücudun diğer bölgelerine yayılmadığını ancak erken cerrahi müdahalenin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Williams, dört hafta içinde iyileşmeyen herhangi bir cilt yarasının mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Mayo Clinic'e göre bazal hücreli karsinom, çoğunlukla yüz ve boyun gibi güneş ışığına yoğun maruz kalan bölgelerde gelişiyor ve erken teşhis edildiğinde başarıyla tedavi edilebiliyor.
DSÖ: Solaryum tütünle aynı risk grubunda
Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) solaryum cihazlarını 1. Grup kanserojen olarak sınıflandırdığını ve bu kategoride tütün ürünleriyle birlikte değerlendirdiğini hatırlatıyor.
Dr. Williams, bronzlaşmanın "sağlıklı görünüm" değil, UV ışınlarının ciltte oluşturduğu hasarın bir göstergesi olduğunu belirterek, "Temel bronzluk güneş yanığından korur" inanışının bilimsel olarak güvenilir olmadığını ifade etti.
Bugün ticari solaryum kullanımını tamamen yasaklayan ülkeler arasında Avustralya, Brezilya ve İran bulunuyor.
"Bu sizin de başınıza gelebilir"
Brown, teşhisin ardından solaryumu tamamen bıraktığını ve artık her gün 50 faktör güneş kremi kullandığını söyledi.
İlginç bir gelişme olarak, annesinin de kendi teşhisinin ardından cilt kontrolüne gittiğini ve onda da bazal hücreli karsinom tespit edildiğini aktaran Brown, özellikle genç kadınlara şu uyarıda bulundu:
"Benim başıma geldi, sizin de başınıza gelebilir. Cildinizi ihmal etmeyin."