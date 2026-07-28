https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/binlerce-uretici-bekliyordu-giresunda-findik-hasadi-icin-tarih-aciklandi--1107606814.html
Binlerce üretici bekliyordu: Giresun'da fındık hasadı için tarih açıklandı
Binlerce üretici bekliyordu: Giresun'da fındık hasadı için tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
Giresun'da 2026 için fındık hasadının 8 Ağustos'ta başlatılacağı açıklandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T16:16+0300
2026-07-28T16:16+0300
2026-07-28T16:16+0300
ekonomi̇
fındık üreticisi
fındık bahçesi
fındık
giresun
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Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Verim ve randıman vurgusu yapıldıZiraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunlu fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin belirlendiğini belirtti. Karan, sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda ise 22 Ağustos'tan itibaren yeni mahsul fındık hasadına başlanacağını aktardı. Üreticilerin verim ve randıman kaybı yaşamamaları için açıklanan tarihlere uymalarını isteyen Karan, hasadın belirtilen sürelerde yapılmasının önemine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rekabet-kurulu-kamu-hastanelerinin-ihalelerini-mercek-altina-aldi-11-sirkete-iliskin-iddialar-1107604016.html
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fındık üreticisi, fındık bahçesi, fındık, giresun
fındık üreticisi, fındık bahçesi, fındık, giresun
Binlerce üretici bekliyordu: Giresun'da fındık hasadı için tarih açıklandı
Giresun'da 2026 için fındık hasadının 8 Ağustos'ta başlatılacağı açıklandı.
Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.
Verim ve randıman vurgusu yapıldı
Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunlu fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin belirlendiğini belirtti. Karan, sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda ise 22 Ağustos'tan itibaren yeni mahsul fındık hasadına başlanacağını aktardı. Üreticilerin verim ve randıman kaybı yaşamamaları için açıklanan tarihlere uymalarını isteyen Karan, hasadın belirtilen sürelerde yapılmasının önemine dikkati çekti.