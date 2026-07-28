https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/binlerce-uretici-bekliyordu-giresunda-findik-hasadi-icin-tarih-aciklandi--1107606814.html

Binlerce üretici bekliyordu: Giresun'da fındık hasadı için tarih açıklandı

Binlerce üretici bekliyordu: Giresun'da fındık hasadı için tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

Giresun'da 2026 için fındık hasadının 8 Ağustos'ta başlatılacağı açıklandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T16:16+0300

2026-07-28T16:16+0300

2026-07-28T16:16+0300

ekonomi̇

fındık üreticisi

fındık bahçesi

fındık

giresun

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Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Verim ve randıman vurgusu yapıldıZiraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunlu fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin belirlendiğini belirtti. Karan, sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda ise 22 Ağustos'tan itibaren yeni mahsul fındık hasadına başlanacağını aktardı. Üreticilerin verim ve randıman kaybı yaşamamaları için açıklanan tarihlere uymalarını isteyen Karan, hasadın belirtilen sürelerde yapılmasının önemine dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rekabet-kurulu-kamu-hastanelerinin-ihalelerini-mercek-altina-aldi-11-sirkete-iliskin-iddialar-1107604016.html

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fındık üreticisi, fındık bahçesi, fındık, giresun