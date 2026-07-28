https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bati-basini-ab-rusyaya-yonelik-kisitlamalar-kasaminda-1600-sirketin-yer-aldigi-yeni-yaptirim-paketi-1107611314.html

Batı basını: AB, Rusya’ya yönelik kısıtlamalar kasamında 1600 şirketin yer aldığı yeni yaptırım paketi hazırlıyor

Batı basını: AB, Rusya’ya yönelik kısıtlamalar kasamında 1600 şirketin yer aldığı yeni yaptırım paketi hazırlıyor

Sputnik Türkiye

Bloomberg’in haberine göre Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verdiği iddia edilen 1600'den fazla şirkete yaptırım uygulamaya hazırlanıyor... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T18:37+0300

2026-07-28T18:37+0300

2026-07-28T18:37+0300

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Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletmeyi hedefliyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB, Ukrayna'daki savaşta Rusya’ya yardım ettiği öne sürülen 1600’ün üzerinde şirkete kısıtlama getirmeyi değerlendiriyor.Haberde, “Avrupa Birliği, Ukrayna savaşı bağlamında Rusya’ya destek verdiğini iddia ettiği 1600'ü aşkın şirkete yaptırım uygulamayı planlıyor. Bu, tek bir paket kapsamında firmaların kara listeye dahil edildiği en büyük ekleme olacak” ifadelerine yer verildi.Ajansa konuşan kaynaklara göre, listeye eklenmesi planlanan şirketlerin yıllık toplam cirosu 20 milyar doları, çalışan sayısı ise 265 bini aşıyor. Üzerinde birkaç aydır çalışılan bu kapsamlı paketin onaylanması durumunda, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamındaki şirket sayısının bir anda yüzde 50 oranında artacağı belirtiliyor.Bloomberg, planlanan yaptırımların belirli ürünlere veya ekonomik sektörlere değil, doğrudan tek tek şirketlere odaklandığını vurguluyor. Buna karşın ajansın değerlendirmesine göre, yeni kısıtlamaların Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin önceki yaptırım paketlerine kıyasla daha sınırlı olması bekleniyor.Haberde ayrıca, son kabul edilen yaptırım paketinin AB içinde ciddi tartışmalara yol açtığı hatırlatıldı. Yunanistan’ın itirazları nedeniyle Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) transitine ilişkin kısıtlamaların yumuşatıldığı; Fransa ve İtalya’nın ise Rusya’nın özel askeri operasyonuna katılmış eski savaşçılara yönelik giriş yasağı teklifini reddettiği belirtildi. Bazı üye ülkelerin, Rus balık ürünlerine yaptırım uygulanmasına da karşı çıktığı ifade edildi.Bu anlaşmazlıklar ışığında AB yetkililerinin, üye ülke büyükelçilerine yeni pakete ilişkin taslağı “önümüzdeki haftalarda” ileteceği; böylece başkentlerin teklifi değerlendirmek için yeterli zamana sahip olmasının hedeflendiği aktarıldı. Yeni yaptırım paketinin Ekim ayında kabul edilmesi planlanıyor.Moskova, AB yaptırımlarını daha önce defalarca kez “hukuksuz ve etkisiz” olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, uygulanan kısıtlamaların asıl olarak Avrupa ekonomisine zarar verdiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/svr-ab-ermenistani-rusya-ile-baglarini-koparmaya-zorluyor-1107598576.html

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avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, ukrayna, batı, lng, yunanistan, i̇ngiltere, fransa, bloomberg