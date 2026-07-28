https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/barselonda-metro-hattinda-yangin-duman-dumana-kaldilar-137-kisi-hastaneye-kaldirildi-1107610599.html

Barselona'da metro hattında yangın: Tünelde mahsur kaldılar, 137 kişi hastaneye kaldırıldı

Barselona'da metro hattında yangın: Tünelde mahsur kaldılar, 137 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak hat üzerine indi ve cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra perona ulaşabildi.

2026-07-28T17:58+0300

2026-07-28T17:58+0300

2026-07-28T18:15+0300

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İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay yerinden yansıyan görüntülerde yolcuların panik içinde tünelden kaçmaya çalıştığı anlar görüldü.Acil Tıbbi Müdahale Sistemi (SEM) ekipleri, olay yerine sevk edilen 19 ambulansla dumandan etkilenen 136 kişiye ilk yardım yaptı. Bazı yolculara oksijen maskesi takılırken dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın nedeniyle Clot ve Glories istasyonları boşaltıldı, L1 ve L2 hatlarının kesiştiği Clot istasyonunda ise tren seferleri durduruldu.Yangın neden çıktı?Barselona Metropoliten Ulaşım İcra Kurulu Başkanı (CEO) Xavier Flores, ilk belirlemelere göre yangına alev alan bir tünel kaplama malzemesinin neden olduğunu açıkladı.

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