Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/barselonda-metro-hattinda-yangin-duman-dumana-kaldilar-137-kisi-hastaneye-kaldirildi-1107610599.html
Barselona'da metro hattında yangın: Tünelde mahsur kaldılar, 137 kişi hastaneye kaldırıldı
Barselona'da metro hattında yangın: Tünelde mahsur kaldılar, 137 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak hat üzerine indi ve cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra perona ulaşabildi.
2026-07-28T17:58+0300
2026-07-28T18:15+0300
dünya
barselona
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107609703_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_221fb819c80d7ac45bbc90c0f8cc7957.jpg
İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay yerinden yansıyan görüntülerde yolcuların panik içinde tünelden kaçmaya çalıştığı anlar görüldü.Acil Tıbbi Müdahale Sistemi (SEM) ekipleri, olay yerine sevk edilen 19 ambulansla dumandan etkilenen 136 kişiye ilk yardım yaptı. Bazı yolculara oksijen maskesi takılırken dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın nedeniyle Clot ve Glories istasyonları boşaltıldı, L1 ve L2 hatlarının kesiştiği Clot istasyonunda ise tren seferleri durduruldu.Yangın neden çıktı?Barselona Metropoliten Ulaşım İcra Kurulu Başkanı (CEO) Xavier Flores, ilk belirlemelere göre yangına alev alan bir tünel kaplama malzemesinin neden olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1107593004.html
barselona
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107609703_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_45bafd831b62194f06da4efd73c7f72e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barselona, haberler
barselona, haberler

Barselona'da metro hattında yangın: Tünelde mahsur kaldılar, 137 kişi hastaneye kaldırıldı

17:58 28.07.2026 (güncellendi: 18:15 28.07.2026)
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
Abone ol
Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak hat üzerine indi ve cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra perona ulaşabildi.
İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden yansıyan görüntülerde yolcuların panik içinde tünelden kaçmaya çalıştığı anlar görüldü.
Acil Tıbbi Müdahale Sistemi (SEM) ekipleri, olay yerine sevk edilen 19 ambulansla dumandan etkilenen 136 kişiye ilk yardım yaptı. Bazı yolculara oksijen maskesi takılırken dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle Clot ve Glories istasyonları boşaltıldı, L1 ve L2 hatlarının kesiştiği Clot istasyonunda ise tren seferleri durduruldu.
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü

Yangın neden çıktı?

Barselona Metropoliten Ulaşım İcra Kurulu Başkanı (CEO) Xavier Flores, ilk belirlemelere göre yangına alev alan bir tünel kaplama malzemesinin neden olduğunu açıkladı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
SON DEPREMLER
Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала