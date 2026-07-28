Barselona'da metro hattında yangın: Tünelde mahsur kaldılar, 137 kişi hastaneye kaldırıldı
17:58 28.07.2026 (güncellendi: 18:15 28.07.2026)
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü
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Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak hat üzerine indi ve cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra perona ulaşabildi.
İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden yansıyan görüntülerde yolcuların panik içinde tünelden kaçmaya çalıştığı anlar görüldü.
🇪🇸Barselona’da metro hattında yangın: 137 kişi hastaneye kaldırıldı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 28, 2026
🚇Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak hat üzerine indi
‼️Yolcular cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 200 metre… pic.twitter.com/t4UA3CLsy5
Acil Tıbbi Müdahale Sistemi (SEM) ekipleri, olay yerine sevk edilen 19 ambulansla dumandan etkilenen 136 kişiye ilk yardım yaptı. Bazı yolculara oksijen maskesi takılırken dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle Clot ve Glories istasyonları boşaltıldı, L1 ve L2 hatlarının kesiştiği Clot istasyonunda ise tren seferleri durduruldu.
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü
Barselona'da metroda yangın, insanlar tünelde yürüdü
Yangın neden çıktı?
Barselona Metropoliten Ulaşım İcra Kurulu Başkanı (CEO) Xavier Flores, ilk belirlemelere göre yangına alev alan bir tünel kaplama malzemesinin neden olduğunu açıkladı.