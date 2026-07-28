https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bakan-duyurdu-turkiye-kerkuk-petrolune-ortak-oldu-1107613693.html
Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu
Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) BP Energy Company of Kirkuk Limited’deki yüzde 15’lik... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T21:18+0300
2026-07-28T21:18+0300
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türki̇ye
alparslan bayraktar
kerkük
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
kuzey irak
petrol
brent petrol
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited’in yüzde 15 hissesini satın aldı. Anlaşmayla TPAO, Irak’ın Kerkük bölgesindeki petrol sahalarında BP ve ConocoPhillips'le ortak oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı törende anlaşmaya ilişkin imzalar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan tarafından atıldı.Bakan Bayraktar, anlaşmanın TPAO’nun uluslararası gücünü artıracağını belirterek, Kerkük’te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/erdogan-zeydi-gorusmesi-terorsuz-turkiye-vizyonumuzun-gerceklesmesi-icin-yakin-temas-halindeyiz-1107612183.html
türki̇ye
kerkük
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
kuzey irak
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alparslan bayraktar, kerkük, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kuzey irak, petrol, brent petrol
alparslan bayraktar, kerkük, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kuzey irak, petrol, brent petrol
Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) BP Energy Company of Kirkuk Limited’deki yüzde 15’lik hisseyi satın aldığını açıkladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited’in yüzde 15 hissesini satın aldı.
Anlaşmayla TPAO, Irak’ın Kerkük bölgesindeki petrol sahalarında BP ve ConocoPhillips'le ortak oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı törende anlaşmaya ilişkin imzalar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan tarafından atıldı.
Bakan Bayraktar, anlaşmanın TPAO’nun uluslararası gücünü artıracağını belirterek, Kerkük’te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.