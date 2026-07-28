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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bakan-duyurdu-turkiye-kerkuk-petrolune-ortak-oldu-1107613693.html
Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu
Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) BP Energy Company of Kirkuk Limited’deki yüzde 15’lik... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited’in yüzde 15 hissesini satın aldı. Anlaşmayla TPAO, Irak’ın Kerkük bölgesindeki petrol sahalarında BP ve ConocoPhillips'le ortak oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı törende anlaşmaya ilişkin imzalar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan tarafından atıldı.Bakan Bayraktar, anlaşmanın TPAO’nun uluslararası gücünü artıracağını belirterek, Kerkük’te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/erdogan-zeydi-gorusmesi-terorsuz-turkiye-vizyonumuzun-gerceklesmesi-icin-yakin-temas-halindeyiz-1107612183.html
türki̇ye
kerkük
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
kuzey irak
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alparslan bayraktar, kerkük, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kuzey irak, petrol, brent petrol
alparslan bayraktar, kerkük, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kuzey irak, petrol, brent petrol

Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu

21:18 28.07.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limitedin (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın aldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limitedin (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) BP Energy Company of Kirkuk Limited’deki yüzde 15’lik hisseyi satın aldığını açıkladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited’in yüzde 15 hissesini satın aldı.
Anlaşmayla TPAO, Irak’ın Kerkük bölgesindeki petrol sahalarında BP ve ConocoPhillips'le ortak oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı törende anlaşmaya ilişkin imzalar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan tarafından atıldı.
Bakan Bayraktar, anlaşmanın TPAO’nun uluslararası gücünü artıracağını belirterek, Kerkük’te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.
Erdoğan, Zeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
DÜNYA
Erdoğan-Zeydi görüşmesi: Irak'tan günde 1 milyon varil petrol alacağız
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