https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bakan-duyurdu-turkiye-kerkuk-petrolune-ortak-oldu-1107613693.html

Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu

Bakan duyurdu: Türkiye, Kerkük petrolüne ortak oldu

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) BP Energy Company of Kirkuk Limited’deki yüzde 15’lik... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T21:18+0300

2026-07-28T21:18+0300

2026-07-28T21:18+0300

türki̇ye

alparslan bayraktar

kerkük

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

kuzey irak

petrol

brent petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107613532_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_81e0c4e1dc3af8fdcd7fecd8414fb097.jpg

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited’in yüzde 15 hissesini satın aldı. Anlaşmayla TPAO, Irak’ın Kerkük bölgesindeki petrol sahalarında BP ve ConocoPhillips'le ortak oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı törende anlaşmaya ilişkin imzalar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan tarafından atıldı.Bakan Bayraktar, anlaşmanın TPAO’nun uluslararası gücünü artıracağını belirterek, Kerkük’te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/erdogan-zeydi-gorusmesi-terorsuz-turkiye-vizyonumuzun-gerceklesmesi-icin-yakin-temas-halindeyiz-1107612183.html

türki̇ye

kerkük

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

kuzey irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, kerkük, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kuzey irak, petrol, brent petrol